Carta a Guillermo Perry

Muy querido Guillermo:



En tu columna del domingo pasado, publicada en El Tiempo, haces unas referencias a los planteamientos, en materia de economía, de los precandidatos a la Presidencia de la República.



Como algunas de esas líneas tienen que ver con la insistencia de quien ocupa este generoso espacio, acerca de la prioridad de crear las condiciones para que la economía crezca rápidamente, es decir, mínimo al 7 por ciento, de forma sostenida, y calificas ese propósito de populista, me veo obligado a hacerte, respetuosamente, algunos comentarios.



En primer lugar, un economista de la estatura que merecidamente tienes, no debe, a la luz del estado de nuestra situación económica, descalificar la búsqueda de ese objetivo. Tampoco afirmar que el otorgamiento de seguridades jurídicas para crear dichas condiciones, se plantea como un asunto que produciría tal resultado de la noche a la mañana.



Lo apropiado hubiera sido tomarse el trabajo de analizar, con algún detenimiento, los planteamientos completos que, quien te escribe, está haciendo en esta materia. Vale decir, enterarte mejor del significado y el objetivo del Crecer (Consejo para la recuperación empresarial y el crecimiento económico rápido), que se concibe como un escenario de concertación, con los empresarios para identificar sectores y productos competitivos que tengan mercados y generen empleo.



De igual manera, cuánto me habría alegrado que tu ocupada agenda te hubiera permitido analizar el plan Emplear (Estimular más producción local en aras de recursos para crecer). Asimismo, me atrevo a decirte que tu visión sería más completa si la curiosidad te hubiera llevado a analizar el programa Despegar (Desarrollar el potencial empresarial para generar riqueza).



De otro lado, los elementos que necesitas para hacer un análisis verdaderamente serio, como es característico en ti, de lo que criticas a la carrera, incluyen los programas Rápido (Remover problemas de la infraestructura para el desarrollo), Cosechar (Concertar seguros, estímulos y créditos para que haya rentabilidad) y Extraer (Excelencia en la tarea de extraer). No es necesario decirte, pero tampoco sobra, que estos planes tienen que ver con infraestructura, sector agropecuario e industria extractiva.



Igualmente, qué grato sería que leyeras las reflexiones en materia de la confianza como fundamento de la promoción de inversión, uno de cuyos aspectos, desde luego, es aquello de la seguridad jurídica, que tratas con tanto desdén. Podría hacer mención a más planteamientos, pero resulta mejor parar aquí con el propósito de hacerte llegar un mensaje final.



Querido Guillermo:



No pierdas, a estas alturas de tu exitosa vida, la costumbre de analizar los temas seriamente y acudiendo a todos los elementos existentes para llegar a conclusiones con rigor. Y no te dejes infectar del mal clima político que hoy se padece porque ese virus podría hacerte caer en lo mismo que pretendes descalificar, equivocadamente, en la columna que da lugar a estos comentarios.



Cuando tachas de populistas ideas que hacen parte de un marco conceptual juicioso y mucho más amplio que el que mencionas, corres el riesgo de caer en una especie de populismo crítico, atractivo para algún sector, de un experto que se distingue por su seriedad.



Saludo, con el afecto de siempre.