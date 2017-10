Agitando la bandera

La noticia de esta semana, según la cual el Grupo Sura obtuvo la autorización de las autoridades del Perú para concretar una operación anunciada el pasado mes de mayo, es una demostración más de que las multilatinas de origen colombiano siguen desarrollando su actividad en diferentes puntos de la región. A pesar de que las compañías nacionales salieron más tarde que las de otros países a probar suerte en diferentes latitudes, no hay duda de que su visibilidad es cada día mayor.



Esa impresión está corroborada por las cifras. De acuerdo con la Cepal, los flujos de inversión extranjera directa hacia el exterior provenientes de Colombia, ascendieron a 4.516 millones de dólares en el 2016. Dicho guarismo no solo representa un incremento del 7 por ciento con respecto al año inmediatamente anterior, sino que contrasta con una caída del 47 por ciento observada en América Latina.



Semejante desempeño nos permitió llegar al tercer lugar entre las clasificaciones regionales, por debajo de Brasil y Chile. México estuvo particularmente quieto, tal vez por la incertidumbre causada por la aparición de Donald Trump en la escena, mientras que Argentina apenas comienza a mostrar una dinámica renovada tras su reincorporación a los mercados financieros internacionales.



Más allá de los números, el mensaje es que traspasar las fronteras es algo cada vez más usual para decenas de empresas de todos los tamaños. Los conocedores del tema hablan de al menos un centenar de firmas importantes que han adquirido a otras en el hemisferio o desarrollaron sus actividades con capital propio. Sea como sea, las cuentas oficiales hablan de que el flujo de recursos hacia afuera entre el 2005 y el año pasado asciende a 47.872 millones de dólares, que no es una cantidad despreciable.



El impacto que esa realidad tiene en las cifras empresariales es notorio. Un análisis del departamento de investigaciones en renta variable de Bancolombia, señala que el 51 por ciento de los ingresos de las 20 sociedades cuyas acciones integran el índice bursátil Colcap, proviene de mercados extranjeros.



Las proporciones varían entre un caso y otro. Por ejemplo, más de las tres cuartas partes de las ventas del Grupo Éxito se originan en sus filiales de Brasil, Argentina o Uruguay, mientras que en lo que atañe a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, está concentrada en el ámbito local.



Pero aparte de las consideraciones individuales, vale, la pena señalar que el país tiene áreas en las cuales es particularmente fuerte en el campo de las multilatinas. Alguien podría llegar a decir que nos hemos especializado en unos cuantos sectores en los que hemos adquirido ventajas comparativas.



El primero que salta a la vista es el financiero. Aparte de la presencia en el manejo de pensiones citada al comienzo, está la entrada con fuerza de los bancos nacionales tanto a Panamá como a Centroamérica en pleno. De acuerdo con las mediciones, más de la mitad de los activos del ramo en esa zona está en manos del Banco de Bogotá, Davivienda y Bancolombia.



También es llamativo el accionar en el campo de los materiales de construcción por cuenta de Argos, el transporte a cargo de Avianca, los alimentos que vende Nutresa o la energía que distribuyen ISA y la EEB, además de la que genera Celsia. Ecopetrol merece estar dentro de la lista, al igual que firmas constructoras como Odinsa y Conconcreto.



Los ejemplos mencionados son apenas una muestra pequeña de lo que podría describirse como un universo en plena expansión, que incluye decenas de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Y es que la ruta de la internacionalización parece haberse convertido en un camino con tránsito creciente para Colombia. El mismo que servirá para entrar más de lleno a las corrientes propias de un planeta más globalizado, en el cual el pabellón tricolor ondea cada vez en más lugares del mapamundi.