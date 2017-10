Obstáculos en la vía

Si había aún esperanzas de que el 2017 fuera el año de la recuperación para el sector automotor, el anhelo ha desaparecido por completo. Esa es la sensación entre los vinculados a una actividad que, lejos de acelerar, aminora su marcha y que ahora sigue moviéndose por una vía en la que abundan los obstáculos.

En pocas palabras, así podría resumirse la reacción de los conocedores después de que se conocieron las cifras correspondientes a septiembre. De acuerdo con los datos de Andemos, las ventas cayeron cerca del 10 por ciento el mes pasado, ubicándose en 19.320 unidades vehículos de cuatro o más ruedas. A su vez, el acumulado va en algo menos de 172.000 unidades, lo que equivale a un descenso del 4 por ciento frente a igual lapso del 2016.



El panorama de las motocicletas es todavía peor. La descolgada llegó al 11 por ciento en la última medición, mientras que el agregado de los primeros nueve meses muestra una disminución del 14 por ciento, pues de 433.452 vehículos de dos ruedas entregados se pasó a 371.545.



Como si lo anterior fuera poco, las expectativas para lo que queda del calendario son relativamente pesimistas. Para comenzar, esta vez no habrá salón del automóvil, que sirve mucho a la hora de conseguir compradores. Si se combina ese efecto con la tendencia que viene, Andemos habla de 235.875 unidades al cierre del año, en lo que atañe a los carros, y de algo más de medio millón de motos. De confirmarse tales cálculos, el descenso sería 7 y 11 por ciento, respectivamente.



Son varias las explicaciones que existen para entender la contracción de un mercado de automotores cuyas ventas están lejos de la marca histórica de 326.298 unidades registrada en el 2014. De manera puntual, no faltan quienes opinan que la visita del papa Francisco, que se tradujo en problemas de movilidad en las capitales que visitó y en grandes audiencias por la televisión, incidió en que menos gente visitara las vitrinas.



No obstante, vale la pena mirar una foto más amplia con el fin de tratar de entender lo sucedido. De tal manera, quienes saben de estos temas sostienen que el aumento de tres puntos porcentuales en la tarifa del IVA no solo impulsa los precios, sino que incide de manera directa sobre la confianza del consumidor.



Basta con ver las encuestas al respecto para darse cuenta de que el pesimismo aún es la norma. Aunque la foto es un poco menos oscura que en enero, no deja de ser desalentadora. Según Fedesarrollo, la disposición a comprar vehículo cayó 11 puntos porcentuales en agosto con respecto a julio, y está por debajo de la medición de 12 meses atrás.



Por otro lado, es verdad que el dólar se ha mantenido dentro de cierta estabilidad, pero todavía pareciera que muchos no asimilan el golpe del aumento en la tasa de cambio frente a los niveles de comienzos del 2014. Al mismo tiempo, el ritmo inflacionario es menor y los ingresos reales de los hogares mejoran, pero en medio de la incertidumbre existente más de uno prefiere aguantarse las ganas de estrenar carro.



Tampoco se puede pasar por alto la realidad de las tasas de interés, que en ciertos casos muestran descensos de tres puntos porcentuales o incluso más. El problema es que las entidades financieras han hecho más exigentes sus criterios a la hora de aprobar un préstamo ante el deterioro de los indicadores de cartera. Puesto de otra forma, hay plata disponible, pero no para todo el mundo.



Aun así, el sector aspira a mejores tiempos. Las marcas más conocidas planean aumentar la frecuencia de sus lanzamientos con el fin de atraer clientes, mientras los cronogramas de desgravación arancelaria con Estados Unidos o la Unión Europea continúan su marcha.



Sin embargo, esa circunstancia no disimula el balance del que ha sido un ejercicio difícil, con mejor rentabilidad en la red de concesionarios. De ahí que el deseo de más de uno es que cambie el viento a ver si se cumple eso de, año nuevo, vida y carro nuevos.