Las asimetrías en la información incuban riesgos que impulsan altos costos y posteriormente pérdidas. Ello ocurre en economía y también en la política. Es aquí cuando tiene uso la expresión “en río revuelto ganancia de pescadores”. Tenemos los ejemplos de Colombia, Estados Unidos, Inglaterra y Venezuela.



En las redes virtuales (considero una irregularidad llamarlas ‘sociales’) se teje la desviación en la información. Hasta hace poco, el presidente Maduro, considerado el líder socialista en Latinoamérica, era la inspiración para los memes y comentarios en plataformas como whatsapp. Pero hoy debe estar muy agradecido con el presidente Trump. Los creadores de memes, los humoristas de los grupos de chat y hasta el postre en los almuerzos y las comidas tuvieron cambio; pasaron de los chistes burlescos sobre Maduro a los otros donde Trump es protagonista. Se cambió a Bolívar por George Washington. Disminuyeron los temas del canto patriótico “Gloria al bravo pueblo” para preferir los relacionados con The star spangled banner (La bandera de estrellas resplandecientes).



Tanto Maduro, Chávez en su momento, como también Trump, se han encontrado con un sistema opuesto a sus propósitos. Pero esta afirmación es asimétrica porque se ha construido con el deseo de solo una parte del sistema. La prueba es que el resto de la torta los eligió como presidentes. Más allá de una equivocada medición e interpretación por las firmas encuestadoras existe la subestimación desde los medios.



En razón de estas circunstancias es que se ha asumido como sorpresiva la llegada de Trump a la presidencia. Por su lado, a Maduro lo muestran como un islote en medio del país que lo rechaza; pero ahí sigue como Presidente. Bajo este contexto, capitalismo y socialismo son hermanos. Dos sistemas opuestos con resultados políticos muy parecidos. Podemos pensar que se han medido deseos usando variables reales, pero alimentadas por molinos de viento impulsados desde lo virtual.



Por los resultados electorales del Brexit y el plebiscito en Colombia se ha llegado afirmar que existe analogía con respecto a los dos anteriores. En estos casos también el resto de la torta siguió una tendencia opuesta a lo proyectado. Sobre el particular se han expuesto las mismas explicaciones en cuanto a afirmar que lo sucedido fue lo peor. No obstante, generalizar es caer en un error y conformarse con medir los cuatro países de igual forma y seguramente volver a caer de manera sistemática en el mismo sesgo que condujo a predecir resultados contrarios. Con el agravante de que se alimenta la bacteria que produce la enfermedad.



Los modelos sobre información asimétrica indican que las malas decisiones de los agentes se originan en la mala información, o cuando tienen abundantes datos como distractores. Detrás siempre hay información oculta que maximiza beneficios para unos pero produce altos costos para el resto.



Francisco Montes Vergara

Magister en economía e ingeniería

fjmontes4@hotmail.com