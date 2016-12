Ganó Trump. Los más ricos sonríen porque bajarán sus impuestos y según su jefe aumentará el crecimiento y el bienestar. Eso sí, los ricos blancos. Son la raza dominante.



En lo comercial, volverían las épocas de la aplicación de medidas arancelarias y no arancelarias para la protección del empleo y los salarios de Estados Unidos. De regreso al proteccionismo y a la priorización de los mercados internos sobre las importaciones de bienes y servicios.



Sin embargo, la pregunta alrededor sobre lo que pasará con los capitales transnacionales norteamericanos cuando se pretenda cerrar el mercado de ese país será la más importante. ¿Se renegociarán los tratados de protección de inversiones en bienes, servicios, capital conocimiento, propiedad intelectual y solución de controversias? ¿Las multinacionales norteamericanas farmacéuticas, agroquímicas, de telecomunicaciones, etc., seguirán sonriendo?



Racismo y xenofobia estarán a la orden del día. El muro con México será cada vez más grande. ¿Lo pagarán el gobierno y los ciudadanos de ese país? ¿Se renegociará el Nafta?

¿Se detendrán los procesos de apertura a la inversión estadounidense en la industria de los hidrocarburos? ¿México recuperará la memoria y volverá a ser latinoamericano?



En cuanto a la geopolítica y las relaciones internacionales de Estados Unidos, con respecto a la participación en los conflictos, especialmente en el medio oriente, ¿cuál será la fórmula mágica del magnate para su solución? ¿Europa, siguiendo el ejemplo, virará definitivamente a la derecha y, más grave aún, a la extrema derecha? ¿Será la continuación del proceso de desmembramiento de la Unión Europea, o, por el contrario, contribuirá a fortalecerla?



Con Latinoamérica solo interrogantes. ¿Se mantendrán los compromisos con respecto al proceso de paz y el posconflicto con Colombia? Todo indica que no ¿Se endurecerá la posición con respecto al gobierno de Maduro en Venezuela? ¿Habrá un retroceso en la distensión de las relaciones con Cuba? Todo indica que sí.



¿El equilibrio de poderes se debilitará al interior de Estados Unidos? ¿Cuál será el papel del Congreso, de la Corte Suprema de Justicia y de los organismos de inteligencia (FBI y CIA)? ¿Está en juego la estabilidad de la democracia más importante del mundo? ¿El poder ejecutivo primará sobre otras instituciones del sistema?



¿Se romperá la ‘asociación para delinquir’ entre Estados Unidos y China? ¿El primero continuará emitiendo dólares sin control, y el segundo seguirá acumulando dólares, invirtiendo en Norteamérica? Lo dudo. ¿Se fortalecerá de nuevo Rusia y Estados Unidos se hará el de la vista gorda? ¿Putin será el gran beneficiado de las elecciones norteamericanas?



Lo cierto es que el entorno internacional cambió. Será el resurgimiento del ‘nuevo populismo’, de los nacionalismos, de la protección de los mercados internos. Lo real es que frente al resurgimiento de la doctrina Monroe “América para los Americanos”, se encuentra una oportunidad extraordinaria para el fortalecimiento de la integración en Latinoamérica, incluido México. ¿Será posible? Bienvenidos a la dimensión desconocida



Germán Umaña Mendoza

Profesor universitario

