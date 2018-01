¿Será este un feliz año?

Para que el 2018 sea un feliz año necesitas aclarar qué entiendes por feliz. Hay conceptos bien diferentes y hasta divergentes sobre eso que los humanos llaman felicidad. La felicidad no es un destino idílico donde todo es facilito, sino un camino bien recorrido y aprovechado con el amor y la honestidad. Puedes cultivar la felicidad en cualquier espacio si no la pones fuera de ti, en los demás o en las cosas. Elige ver lo extraordinario en los hechos simples de la vida, ama y obra con gratitud, esperanza y optimismo, aun en tiempos de crisis. La sicóloga Laura Kubzansky es codirectora de un centro para la salud y la felicidad en Harvard. Sus estudios han demostrado cómo esas cualidades aumentan la felicidad y benefician positivamente la salud integral.



Felicidad es amarse, amar y gozar de paz interior, así de simple; es un estilo de vida y no una arcadia sin dificultades o un edén que persigues. La falla es dejar que tu felicidad dependa de alguien, de riquezas, cargos o hechos grandiosos. Evade la trampa de ponerle condiciones a la felicidad o de diferirla para un mañana que acaso nunca llegará. Hay seres felices en una cama, en prisión o silla de ruedas. Todo depende de la actitud, depende de tu amor.



He escuchado a algunos decir: “vamos a ver que me trae este nuevo año o que me va a dar la vida”. Un año no trae nada y la vida tampoco te da nada, eres tú quien eliges o no darle algo bueno a la vida y crear tu propia realidad. Ojalá lo hagas bien consciente de que según como crees, creas, y que lo que se decreta, se concreta. Es decir, cosechas lo que siembras y cuidas, y atraes lo que piensas y afirmas de modo recurrente. En La Guerra de las Galaxias, La Fuerza es un campo de energía que impregna el universo para el bien. La Orden Jedi es una organización de caballeros unidos por su creencia y percepción de La Fuerza. Tu fuerza es el mismo Dios y, cuando de verdad estás con él, no hay nada que te aparte del buen camino. Sé un Jedi espiritual, un ‘guerrero’ de la luz, pero para ello no hay que pelear, basta con amarte y amar. Toda guerra es dañina y el secreto de los sabios está en adaptarse y fluir, no en luchar y hacer resistencia. Una ley espiritual dice así: a más resistencia, más sufrimiento.



Ser amorosos y amables con nosotros y con los demás, nos hace felices y mejora la salud y el estado emocional. El neurocientífico Jordan Grafman ha mostrado en sus estudios cómo se activan los centros de satisfacción del cerebro cuando nuestros actos son amorosos y nos dan felicidad. ¿Este año será feliz? Depende de ti, de tus decisiones, tus creencias y tu actitud. Eres sabio si aplicas estos verbos en tu actuar: aceptar, comprender, soltar y fluir. Los contrarios son venenosos: hacer resistencia, juzgar, cargar el pasado y no adaptarte a la realidad.