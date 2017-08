Todo dependede tu actitud

Conviene conocer una interesante investigación del doctor David Spiegel, de la Universidad de Stanford, realizada con mujeres desahuciadas de cáncer para ver qué efecto tenía en ellas su estado anímico y su actitud. Las que recibían apoyo emocional, afectivo y eran positivas vivían en promedio dos años más que las demás. Este estudio corrobora todo lo que se sabe sobre la unidad perfecta entre el alma, la mente y el cuerpo. Por eso, los buenos médicos y las enfermeras excelentes dan vitaminas de fe, esperanza y amor a los pacientes. Saben que la salud depende del estado espiritual y emocional, y se consagran a sonreír, estimular, dar afecto y apoyo. No solo en las clínicas, sino también en las casas y las empresas se necesita una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Y esas iniciales también pueden leerse así: ‘Unidad de Cariño Intenso’ o ‘Unidad de Compasión Ilimitada’. Felicito a tantas enfermeras y médicos humanitarios.



Un sicólogo deportivo llamado Robert Singer, dice lo siguiente con base en una experiencia de años: “Solo se autorrealiza quien se entrega a una actividad satisfactoria con amor y motivación intrínseca”. Según este estudioso, los atletas soportan lo indecible cuando están enamorados de lo que hacen. La pasión les ayuda a afrontar las pruebas con renovada energía, con una constancia infatigable y sin aires derrotistas. Es muy importante que te guste lo que haces, pues así tienes siempre razones para ir más allá.

Asume tu trabajo con amor y pasión, con entusiasmo y con ganas de servir y dejar una buena huella en este planeta. Haz todo comprometido con su labor y descubre vetas de oro en donde los negativos y los mediocres solo ven oscuridad. Ánimo, tú modelas la realidad con tu actitud y eliges hundirte con los problemas o inspirarte en ellos para volar.



Si te dedicas a analizar y mejorar tu lenguaje, notarás cambios positivos en tu modo de pensar y de vivir, en tu actitud. Los ejemplos abundan, como este: ‘me duele la cabeza’. Lo correcto es decir: ‘Yo hago doler mi cabeza’, o sea, es mi responsabilidad. Otro: ‘se me fueron los frenos’, cuando debes reconocer: ‘yo no fui cuidadoso con los frenos y por eso fallaron’.



Casi siempre usamos un lenguaje que nos sirve para eludir nuestra responsabilidad, como al decir: ‘a uno se le olvida’. Lo apropiado es decir ‘yo lo olvidé...’. Las expresiones ‘fue que’, ‘es que’ y ‘se me’, son un reflejo de eso, y si las evitas te apersonas y dejas de lado las excusas. Dices ‘es que se me cayó’, cuando debes decir: ‘yo lo dejé caer’; afirmas ‘fue que se me rompió’, en lugar de reconocer: ‘yo lo rompí’. Dile a alguien ‘recuerda eso’, en vez de decir ‘no lo olvides’. Di ‘tengo una casa y un carro’, no empequeñezcas la vida diciendo casita y carrito. Di ‘voy a trotar’, en lugar de afirmar ‘yo trotaría’. Di ‘nunca’, en vez de mentir diciendo ‘un día de estos’. Eres lo que piensas y dices, porque eso crea tu actitud.



Está científicamente comprobado que el lenguaje positivo mejora la actitud y tiene un tremendo poder en lo que vives y lo que haces. Las palabras ya fueron pensamientos e influyen en tu conducta, tus emociones y reacciones. Un lenguaje asertivo y positivo te regala una vida duradera, plena y con el mayor grado de felicidad posible. El lenguaje optimista modela tu cerebro, forja tu actitud y le da alas a tu fe, tu amor y tu esperanza.