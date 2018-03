La niñez en el ‘libreto’

No hace falta recurrir al cine para tener una imagen anticipada sobre cómo estarán los niños de Colombia que hoy sufren hambre: crecen rezagados, no reciben cuidado ni protección, no pueden estudiar o divertirse. Por eso, como ya esa película es conocida, cientos de abanderados por la niñez colombiana se dieron a la tarea de garantizar que para el ‘estreno’ que tendremos en la Presidencia de la República, los nominados a ocupar el máximo cargo, conozcan la realidad actual de la población infantil que aspiran gobernar y se ocupen de ella a conciencia, si en su nueva proyección quieren hablar de progreso y equidad.

La iniciativa NiñezYa se ha atribuido voluntariamente esta misión. Reúne a más de 100 organizaciones de la sociedad civil para capitalizar el conocimiento de los derechos de nuestra niñez y las múltiples formas de hacerlos prevalecer. Se trata de un equipo interdisciplinario y experto que ha consolidado la información más calificada sobre el estado actual de la niñez para entregarla con total claridad e idoneidad a los candidatos presidenciales. De esta manera se espera que estas prioridades se incluyan en los planes de gobierno de las campañas y luego hagan parte del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, que guiará las acciones e inversiones para una Colombia sostenible y en paz.



Las voluntades unidas por los niños de una forma más proactiva, permitirá que el desarrollo infantil supere el papel secundario al que suele ser relegado. La insistencia de que esto tiene que cambiar, es la voz unánime de este colectivo al que le interesa representar a la niñez para convertirla ya en la protagonista de las intenciones, pero sobre todo, de las acciones por parte de los aspirantes a dirigir nuestro país. Por eso en el libreto se incluyen cifras, comparativos y estadísticas, sobre realidades que tristemente parecen ficción: el estado de la nutrición infantil, de la educación rural, de la oferta de salud en general y de las poblaciones indígenas en especial, y la lista continúa. NiñezYA plantea acciones impostergables frente a situaciones inaceptables: Son los ¡Ya!, que han sido producto de un estudio riguroso y cooperativo.



En estos tiempos de decisiones, bien vale la pena revisar los programas que tienen visión de futuro, pero con formas concretas para construirlo. Ocuparse de cerrar las brechas de la equidad es una de estas formas y esto se logra trabajando por la primera infancia, la infancia y la adolescencia, que son el presente. Ya, es cuando se deben priorizar sobre todos los demás asuntos, aquellos que conciernen a la protección, garantía, promoción y restablecimiento de los derechos de casi 16 millones de niños y niñas colombianos. Si ellos no están en este rodaje, como sociedad estaremos condenados a un triste y predecible remake.