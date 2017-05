La nueva era de los negocios

Sin duda alguna, estamos presenciando una época de transición en la cual pasamos de realizar muchas de nuestras actividades en un contexto físico para realizarlas en uno cada día más digital. Actualmente es más común encontrarnos involucrados en tareas que implican una alta presencia en las redes sociales o en diversas páginas web. Basta con hablar sobre cómo ha cambiado la manera de comunicarnos en familia o con nuestros amigos y, por supuesto, con nuestros clientes y compañeros de trabajo.



Es importante también tener en cuenta que las nuevas generaciones están expuestas a la tecnología digital desde su nacimiento y se ha vuelto indispensable su uso continuo. Sin embargo, esta transición no se queda tan solo en la vida personal, sino que afecta por supuesto la manera como se desenvuelven los mercados; el tradicional intercambio de los agentes que buscan satisfacer sus necesidades comprando y vendiendo se ha visto influenciado por la llegada de la cuarta revolución industrial. Esta situación conduce a que las empresas se vean en la necesidad de reformular sus estrategias buscando la manera de llegar a los consumidores que hoy no son actores pasivos sino que, por el contrario, tienen un conocimiento amplio de lo que quieren conseguir y de las experiencias que desean al comprar un producto.



Los consumidores a diario están expuestos a un sin fin de información en internet, lo cual les permite comparar entre empresas y entre productos; siendo ellos al final quienes después del proceso toman la decisión de comprar lo que además de satisfacerles sus necesidades, les ofrece la posibilidad de tener una experiencia agradable, es decir, adquirir un producto capaz de brindar un valor agregado.



En Colombia, según el Ministerio de TIC, ocho de cada diez mipymes están conectadas a internet y los usuarios están más dispuestos que antes a realizar sus compras por la red; incluso podemos presenciar ferias internacionales entre empresarios en busca de socios que se llevan a cabo completamente por ese medio, sin necesidad de desplazarse o de transportar las mercancías. Un vivo ejemplo de este cambio de paradigmas es la primera feria virtual de flores ornamentales y follajes, a Cyberflora, que se llevará a cabo entre ayer y este viernes, para productores colombianos que buscan exportar sus productos.



Es una nueva realidad que, si la miramos con ojos de emprendedores, sabremos enseguida que delante nuestro está una gran oportunidad de generar crecimiento y desarrollo. El público al que se puede llegar por internet es muy amplio, posibilitando que las empresas obtengan reconocimiento y posicionamiento a nivel global. Aquellas firmas que no estén en la disposición de incursionar dentro de este medio y generar estrategias de marketing digital perderán territorio frente a sus consumidores.



Por lo tanto, es vital que las compañías inicien una reestructuración desde sus directivos y empleados, capacitándolos en el uso de las nuevas tecnologías para, de esta forma, sacar provecho de las mismas y afrontar de forma eficiente los cambios tecnológicos. Hay que buscar que lo nuevo no sea motivo de ansiedad, sino que, por el contrario, se constituya en un reto para lograr mejores resultados en un mundo que ahora es movido por la conectividad.



Es el momento de buscar una mayor presencia de las empresas en internet para que a través de esta herramienta logren adoptar las tecnologías de la comunicación dentro de su cultura y así conseguir no solo una mayor presencia en el mercado local, sino en el internacional.