Retos de las empresas familiares

Las empresas son un agente fundamental para el buen desarrollo de toda economía, aunque muchas veces ignoramos su origen, el cual, en su gran mayoría, surge de un núcleo familiar. Es usual que los emprendedores formen sus equipos con personas en las que confían para poner en marcha sus ideas e invertir su capital. Por esto, la familia se puede convertir en el principal socio potencial para la ejecución de los proyectos y así disminuir riesgos asociados a la generación de alianzas con personas desconocidas.



En Colombia estas empresas representan alrededor del 70% en la economía, lo que nos permite evidenciar su importancia en los negocios; este tipo de compañías se enfrenta a retos empresariales, patrimoniales y de familia, siendo este último un desafío fuerte para estas, las cuales presentan una tasa de supervivencia para la segunda generación cercana al 30%. Esto implica generar buenas prácticas de gestión para que puedan enfrentarse a los retos de una economía cada día más global y dinámica, y permanecer vigentes por más tiempo.



Es así que dentro de sus desafíos está el de desarrollar una figura de liderazgo visible. El hecho de que la empresa esté conformada, en gran parte, por miembros de una familia, no quiere decir que no deba existir una cabeza que lidere la toma de decisiones y guíe el camino hacia la consecución de los proyectos. Se debe definir un gobierno corporativo organizado e instaurar diversos medios de control que permitan medir el cumplimiento de objetivos, evitando que se mezclen las relaciones personales y emotividad con la labor empresarial. Igualmente, es importante establecer líneas de acción que vayan acordes a la misión y a la visión de la compañía.



La planeación estratégica se constituye en un instrumento esencial en manos de los directivos, quienes tienen la responsabilidad de preveer los cambios que implica el posible crecimiento de la empresa y la interacción con personas que no son miembros de la familia, para encontrar tácticas pertinentes y así afrontar dichos procesos de adaptación. Asimismo, no se puede ignorar la necesidad de crear una cultura de innovación y desarrollo, y fomentar constantes procesos de emprendimiento.



Es fundamental evitar caer en el error de pensar que todo se ha logrado con el éxito pasado o presente, y por eso es necesario que, sin dejar de lado los valores con los que fue establecida la compañía, la innovación y el progreso también sean parte primordial para garantizar fortaleza frente a un medio cada vez más competitivo, en donde no solo hay que abrirse campo entre los productos y servicios locales, sino los internacionales.



Un claro ejemplo es el caso de éxito de Ramo, que ha sobrevivido a la segunda generación, haciendo énfasis en su deseo de innovar y adaptarse al ambiente actual. Siempre ha tenido un líder que los guía y hoy, de la mano de su tercera generación, muestra que las nuevas ideas no tienen porqué ser consideradas contrarias a los valores tradicionales de sus antepasados. Es la capacidad de adaptación un eslabón esencial para no dejarse sacar del campo de batalla.



Podría parecer que los aspectos planteados son temas que, sin importar la condición de su creación, todas las empresas se ven obligadas a enfrentar en algún momento. Sin embargo, cuando los lazos de pertenencia van más allá de los estrictamente laborales, el matiz de las situaciones se puede complejizar. Por ello, es necesario generar proyectos educativos dirigidos a empresas familiares y sus directivos, con el fin de brindarles herramientas prácticas para un mejor desempeño y posicionamiento en el mercado, y puedan seguir siendo fuente de desarrollo de la economía del país.