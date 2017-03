Trump y su efecto en Colombia

El 2016 fue un año de sorpresas. Mientras los expertos en predicciones confiaban que Trump no llegaría a la Casa Blanca, y que el Reino Unido no dejaría la Unión Europea, los movimientos de derecha fueron tomando fuerza dentro de los votantes de estos países, y motivados por los discursos nacionalistas, cambiaron los resultados que parecían seguros. Con estos ejemplos, queda claro que aún siendo dos de las economías que más han liderado la propuesta de globalización en los últimos años, no están totalmente de acuerdo con el impacto interno que esta les ha causado en materia política, social y económica.



Estas resoluciones, que van en contravía de las premisas de globalización, tienen como contraste que, tomadas dentro de un mundo más interconectado, generan efectos directos e indirectos sobre muchos naciones. En el caso de la elección de Donald Trump como presidente de EE. UU. se pensaría en posibles repercusiones sobre sus aliados, en términos políticos, económicos y militares. Hemos evidenciado la tensión que las diferentes apariciones del mandatario han generado, especialmente sobre México, en materia de política comercial. Incluso, antes de que se posesionara, ya había anunciado que pondría un arancel de 35% a las empresas estadounidenses que decidieran producir en México, y ha reiterado que construirá un muro entre las dos naciones. La llegada del republicano nos deja con muchas preguntas abiertas sobre cómo serán las relaciones con las diferentes regiones o bloques económicos. Por lo pronto, creemos que México será el principal afectado en nuestra región, y China deberá esperar las medidas que el mandatario tome en contra de la competencia desleal que él tanto ha recalcado.



¿Pero qué podemos esperar nosotros? ¿Dónde queda Colombia en este escenario? Por muchos años, especialmente desde finales del siglo XX, Colombia y EE. UU. han sostenido relaciones cercanas en su lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la búsqueda de la paz en nuestro país. Estamos acostumbrados a ver al coloso del norte como un aliado principal y protagonista de varias decisiones en nuestro contexto. Además, en el 2012 firmamos un TLC que nos abrió las puertas de sus mercados con beneficios para un grupo productos, en especial agrícolas e industriales, aunque con impacto negativo en otras líneas comerciales, principalmente productos minero-energéticos. Estados Unidos sigue siendo nuestro principal destino de exportaciones, con una participación cercana al 30% en la actualidad.



En primera instancia, no esperamos que haya acciones relevantes; las condiciones seguirán siendo las mismas, pues como su principal objetivo comercial es México, el gobierno de Trump estaría centrado en la renegociación del Nafta. Según como esto se presente, en el mediano plazo podría pensarse que el mandatario pudiera querer renegociar el acuerdo comercial con Colombia. Debemos tener en cuenta que, aunque Trump está en contra de los acuerdos o relaciones comerciales que afecten la estabilidad económica de EE. UU., como lo ratificó al sacar a su país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación en su primera semana de mandato, no lo está con todos los TLC.



Donde sí podríamos vernos afectados es en la cantidad de remesas que ingresan a Colombia, siendo EE. UU. el principal país del cual las recibimos, con un total de US$545 millones para el tercer trimestre de 2016; la disminución del monto de remesas que entran a nuestro país se podría evidenciar en corto plazo, pues ya está dando indicios de restricciones en sus políticas migratorias hacia Estados musulmanes y algunos latinoamericanos, por ello hay que estar muy atentos a las decisiones referentes a los colombianos.



El TLC, las remesas y el dólar serán temas que se verán ligados a las decisiones de Trump. Esperamos que las repercusiones sobre nuestro país no sean negativas, especialmente ahora que estamos en un momento de recuperación ante los fuertes cambios que hemos tenido que afrontar desde el 2014.



Henry Bradford S.

Rector del Cesa

henry.bradford@cesa.edu.co