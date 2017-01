Donald Trump asume la presidencia de Estados Unidos y el mundo está expectante por sus decisiones de política económica.



En líneas generales, Trump prometió bajar los impuestos de las empresas desde más del 30% al 15% y aumentar la inversión en infraestructura en US$500.000 millones.

Adicionalmente, “reindustrializar” el país, forzando el retorno de las empresas que se marcharon a otros países; para lograrlo, impondrá un arancel del 45% a los productos chinos y uno del 35% a los mexicanos.



Algunos analistas aseveran que la política fiscal expansiva impulsará el crecimiento y el empleo, a costa de aumentar el déficit fiscal y la deuda pública; este impulso de la demanda agregada estadounidense también dinamizará el comercio internacional y la economía mundial. Esperan que esos resultados moderen la amenaza contra China y México, pero desestiman que el mayor fortalecimiento de la tasa de cambio puede aumentar el déficit comercial.



Hay dos estudios que estiman los impactos esperados de esa combinación de políticas. Uno de Moody’s (The Macroeconomic Consequences of Mr. Trump’s Economic Policies) y otro del Peterson Institute for International Economics (PIIE) ("Assessing Trade Agendas in the US Presidential Campaign).



Los resultados muestran que, en efecto, puede ocurrir inicialmente una aceleración del crecimiento económico, pero en el 2019 la economía entraría en recesión: -1,5% y -0,1%, para Moody’s y PIIE, respectivamente. Para el periodo 2016-2026 el primer estudio estima un crecimiento promedio del 1,4% y el segundo del 2,0%, con lo que se prolongaría el bajo dinamismo registrado desde la crisis mundial.



Según Moody’s, después de alcanzar el pleno empleo, que en buena parte se explicaría por la deportación de 11,3 millones de migrantes ilegales, el desempleo aumenta. El choque de oferta en el mercado laboral induce un incremento de la inflación, a la cual se suma el alza de los precios de los productos importados como consecuencia de los altos aranceles; la FED responderá aumentando la tasa de interés, con el consecuente freno de la demanda agregada. Finalmente, el estudio del PIIE estima que habrá una pérdida de 4,8 millones de empleos.



Si bien se espera una reducción de las exportaciones y las importaciones, no son claros los impactos por países ni las magnitudes (Moody’s señala que en el punto pico las exportaciones de EE. UU. caerán en US$85 mil millones, alrededor del 6%).



Aun cuando el PIIE incluye un escenario de “guerra comercial plena”, en el que China y México responden a la política de Trump imponiendo aranceles de igual magnitud a los productos de EE. UU., destaca la dificultad de modelar los efectos por países dada la existencia de cadenas globales de valor. Cada empresa conoce el detalle de su cadena, la forma en que los mayores aranceles le impactarán y la probabilidad de relocalizarse en otro país o retornar a EE. UU., como lo anhela Trump. Pero esa no es información disponible para los analistas.



El balance esperado no luce muy positivo. Se pueden perder más empleos que los atribuidos a la globalización, es factible una guerra comercial de grandes proporciones –cuya magnitud aún no ha sido medida por las dificultades para modelar las cadenas globales de valor–, y el alto crecimiento será flor de un día. Comenzó la era Trump.



Hernán Avendaño Cruz

Director de Estudios Económicos de Fasecolda

havendano@fasecolda.com