¿Repuntar o repetir?

La economía no se recupera con anuncios. Una de las principales características del gobierno Santos es su habilidad para hacer anuncios o cortinas de humo que escondan la verdadera realidad nacional. En el 2013, el Presidente de la República lanzó su primer paquete de estímulos a la competitividad, llamado ‘Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo’, también conocido como el Pipe.

En ese momento, se habló de medidas arancelarias, la eliminación de sobretasas, cerca de 700 mil millones de pesos para acelerar obras y líneas de crédito de Bancóldex, acompañados de medidas para impulsar el agro.



Por cuenta del Pipe, el Marco Fiscal de Mediano Plazo para el 2014 le anunció al país que la industria crecería al 3 por ciento y que las exportaciones tendrían un comportamiento favorable. Los resultados del Pipe 1 hablan por sí solos: en el 2013, la industria apenas creció el 0,9 por ciento, y en el 2014 el 0,7 por ciento, años en los que las exportaciones de manufactura cayeron, al igual que las exportaciones, en general.



En el mismo 2014, el Gobierno procedió con una nueva reforma tributaria asfixiante, antitécnica, y que pretendía sustituir la caída de los precios del petróleo por más cargas tributarias, lo que, sin duda, tendría un efecto negativo en la economía, pero que el gobierno, con su mejor estilo, quiso ocultar. Ante los malos resultados, en el 2015 se anunció el Pipe 2, sobresaliendo los anuncios de inversiones por más de 16 billones de pesos.



Los resultados del Pipe 2 también son elocuentes. La industria en el 2015 creció 1,2 por ciento, y en el tercer trimestre del 2016 el sector agrícola decreció 1,7 por ciento, mientras que el comercio apenas creció el 0,1 por ciento. Como si fuera poco, y a pesar de tanto anuncio rimbombante, entre el 2012 y el 2016 Colombia pasó del puesto 64 al 94 en el Índice de Desempeño Logístico del Foro Económico Mundial.



Hoy, luego de una nueva y desacertada reforma tributaria en el 2016, que ha afectado la confianza de consumidores y empresarios, por haberle pasado a la sociedad las cuentas del derroche de la bonanza petrolera, el Gobierno ha anunciado su tercer Pipe, ahora denominado ‘Colombia Repunta’.



Se le está prometiendo a los colombianos que esta nueva cascada de promesas generará 765 mil empleos y contribuirá 1,3 puntos porcentuales de crecimiento. Exponen que las zonas francas, las regalías, las 4G y la inversión en aulas escolares serán algunos de sus motores, pero no cuenta el Gobierno que ha incrementado la carga tributaria a las zonas francas, que la ejecución de recursos de las regalías da vergüenza y que las 4G ya contratadas pueden llegar a tener sobrecostos del 40 por ciento, por cuenta de una estructuración financiera, elaborada con supuestos económicos que ya no existen.



Con las nuevas promesas del gobierno Santos, queda en evidencia que Colombia no repunta, sino repite el error de creer que la economía se recupera con un eslogan. Hasta ahora, los Pipe han sido planes de impulso a la popularidad en las encuestas, y ni siquiera en eso han sido efectivos.



Iván Duque Márquez

Senador

ivanduquemarquez@yahoo.com