El poder de las redes sociales durante el paro de pilotos de Avianca

Las redes sociales han dejado de ser solo un asunto de marketing y comunicaciones.



Así lo ha demostrado Avianca en su decisión de poner a la luz pública en su página oficial de Facebook las peticiones de la Acdac, lo cual sin duda alguna ha dado de mucho de qué hablar y sobre todo mucho en qué reflexionar.



¿Esta ha sido esta una decisión acertada? La respuesta la dará el tiempo, lo que sí es un hecho, es que Avianca con esta decisión y acción deja muy en claro el poder de estas redes y del impacto positivo o negativo que puedan generarse sobre la percepción de una marca elaborada y trabajada por décadas, que en cuestión de horas expone lo más profundo de su organización y lo deja al escrutinio público.

Se escuchan muchos comentarios como “pide más que piloto de Avianca”, circulan cartas de esposas de pilotos “defendiendo su posición”; aparecen toda clase de memes y también encontramos la poderosa frase: “La ropa sucia se lava en casa”...



Lo que resulta claro ante esta difícil situación, es que cualquier empresa tenga o no tenga presencia en las redes sociales, debe estar preparada con un claro plan de contingencia para estas situaciones, pues el ocultarse de las redes sociales tampoco es ni será una adecuada solución, aquellas empresas que optan por esta vía para “evitar” estos riesgos no deben olvidar que esta acción es como tratar de tapar el sol con la mano y pretender que este no brille en los demás lugares.



La invitación: En el mundo globalizado y digital en que vivimos se deben tener muy claro el rol y la importancia de las tecnologías de información, contar con un talento humano altamente calificado y certificado en estas competencias para afrontar la inminente transformación digital, que no solo impacta directamente a las áreas de marketing, ventas o de servicio al cliente, estamos hablando de su impacto en toda la cadena de valor de las organizaciones.



Esperamos que Avianca llegue muy pronto a un acuerdo con la Adac, pues sin duda alguna es un asunto que afecta a miles de pasajeros dentro y fuera del territorio nacional.



Una última reflexión:



¿Está preparado preparada su organización para la inminente transformación digital que debe enfrentar?



Felipe Ramírez

Consultor y Speaker Marketing Digital