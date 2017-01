2017: Un collage de cisnes negros

Estaba pensando en cómo podría ser esta columna, la primera del año en mi caso, para lo cual revisé varios eventos que llamaron mi atención estas últimas tres semanas en las que ya no es 2016 sino 2017. Pensaba cómo podría ser, cómo podría empezar luego de enterarme que 40 pececillos exóticos se iban para el cielo por culpa de quién sabe cuál adulto que decidió aplicarles la eutanasia. Ya ellos no estaban, ni el pez payaso ni nada. Busqué también por los lados de la tauromaquia y pude ver que ya la plaza de toros de la capital, esa que se ve tan bonita desde las Torres del Parque, tristemente se aprestaba para acoger corridas nuevamente. Me adentré en el campo financiero, tan álgido y oscilante a veces, para notar con estos propios ojos que nacía un nuevo título, uno ya muy viejo o muy nuevo, depende del punto de vista, con vencimiento junio de 2032. Este título entra al ruedo del mercado financiero, entra a convivir, o tal vez también a ser toreado, junto con los otros ya famosos que ustedes han visto aquí desfilar en La Vida en Finanzas, como los ya afamados julios de 2024 o los exuberantes noviembres del 18. Nacen títulos y mueren peces.



Veía también por los lados de la política que se realizaron ceremonias de posesión. Pensé que se referían a posesión por el hecho de ser poseídos, pero luego me enteré que se refería era a posesionarse, no a poseerse. Aunque es como lo mismo. Con la demagogia característica de un discurso, pensaba y concluía yo, total convencido, que lo mejor de dicha ceremonia fue la intervención musical de Jackie Evancho, de 16 años, entonando el himno musical de allá, de Estados Unidos. Siempre el lirismo, la música y los bellos ojos salvando todo en la vida. Por el lado de finanzas exteriores, por decirlo de alguna manera, la agencia Standard and Poor's nos mantuvo la nota o rating BBB; no la subieron ni la bajaron, así que para ellos seguimos siendo un país estándar y pobre. Standard and poor. Y bueno, algo rescatable es que Colombia emitirá bonos en dólares, los llamados bonos Yankees, con vencimiento 2027 y 2045. Mirando bitácoras y objetivos de trading, tanto rítmicos como algorítmicos, apunté que los bonos de 2024 están rentando al 6.65%.



Vi mails de presentaciones de todos los planes fiscales para el 2016, perdón, 2017. No me acostumbro aun al nuevo año. Hay transiciones y polémicas por contratos de carreteras, bajo un dólar aplacado y calmado a niveles de 2.921 pesos. Hay de todo en este inmenso cuadro llamado Vida, el cual puede ser impresionista para algunos y surrealista para otros, con muchos elementos, reformas, libros, protestas, teatro, colados y, según los asistentes a Davos Suiza, cisnes negros.



Quise armar con todo esto un cuadro y así quedó. Un cuadro impresionista (espero), el primer cuadro del año.



Un collage de retazos. Yo, el pintor.



Buena suerte!



Jorge Alonso Ruiz Morales

Trader Corficolombiana