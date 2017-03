Aprender sobre lo específico

Existe en el mercado financiero colombiano una amplia gama de productos que se negocian en un día determinado pero cuyo cumplimiento no es en ese mismo día específico sino después.



Es como cuando pactamos comprar un libro o un lapicero para dentro de seis meses: se negocia hoy pero el cumplimiento no se hace en el presente sino en el futuro. Con los activos financieros también ocurre que las acciones, los barriles de petróleo o los Tes (estos famosos bonos del gobierno colombiano) no siempre se compran o se venden el mismo día sino que se pacta su venta para luego, para el futuro. De ahí su nombre, cuya etimología no es difícil predecir: el mercado de futuros. Más exactamente los Futuros de Tes de referencia específica.



En cuanto a los Tes, hablando del caso colombiano, para casi todas las referencias de Tes tasa fija existe su futuro. Para irnos al campo del tecnicismo y del esteticismo exacerbado, les daré un ejemplo: Yo puedo comprar un futuro con nombre T24H17F, donde T24 significa julio de 2024; H porque así se denomina el mes de Marzo, con la letra H; 17 porque es del año 2017 y F porque es un futuro. Entonces al yo comprar un contrato de esa referencia, me estoy comprometiendo a comprar para marzo de 2017 la suma de 250 millones de pesos (cada contrato vale eso) de Tes de julio de 2024. Así se mueve esta terminología.



Para hacernos una idea de lo que se mueve, por ejemplo hace una semana, cuando hice el análisis, tuvimos 78 mil millones operados, de los cuales gran parte (60 mil) correspondió a julios de 2024.



El resto estuvo distribuido más que todo en Tes de mayo de 2022 y en Tes de agosto de 2026. Es una terminología a la que, como todo en la vida y en el arte de los procedimientos, solo se le necesita coger el tiro. Acostumbrarse, el resto empieza a andar solo.



Todo lo anterior se negocia, para eliminar riesgos de contraparte, por medio de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte. Y sí, todo bajo una plataforma llamada X-stream y con todo el soporte de la Bolsa de Valores de Colombia.



A veces es necesario el texto específico de los futuros específicos, a veces es necesario ponernos el boato necesario para explicar un procedimiento que debe ser conocido y difundido. Siempre será necesario transmitírselo a ustedes. Agarren lo que les sea pertinente, con que se sepa que en Colombia se negocian cosas a futuro ya para mí está bien.



Jorge Alonso Ruíz

Trader Corficolombiana