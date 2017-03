Hoy 21 marzo : Goût de France

2017-03-21 10:11 a.m.

Luego del puente, la probabilidad de recordar un dato de cierre del viernes, estadística y matemáticamente hablando, se ha comprobado que es del 0.07675%, así que leyendo solamente La Vida en Finanzas, sin tener que recurrir a ladrillos o a informes anodinos, tecnicistas y extensos, los cuales les darán un inicio de semana parco y gris, pueden actualizarse sobre lo que ocurrió.



El dólar se siguió debilitando versus muchas monedas del mundo, incluyendo la nuestra, así que tendremos hoy una TRM de 2.912,53. También siguió habiendo compras de títulos del gobierno, teniendo cierres como el 6.605% para julios de 2024 y el 2.585% para los de abril de 2019. Estos de abril de 2019 pertenecen a la categoría de indexados y, teóricamente, no están en pesos sino en una unidad llamada UVR, la cual fluctúa de acuerdo a la inflación. La libra de café vale 1.59 dólares y la tasa de usura está en 33.51%. Hay que tener mucho cuidado con eso, con no excederse ni con las deudas ni el café.



Precisamente hablando de café, lo que sí habrá hoy es mucha clase, café y distinción en varios sitios del mundo. Sí, bebidas, macaroons, comidas y postres, debido a que se celebra en todo el mundo el Goût de France 2017. Un homenaje a la cocina francesa que se llevará a cabo hoy en 2.000 restaurantes en el planeta Tierra, 30 de ellos en Colombia, y va ya para su tercera edición. En http://www.ambafrance-co.org/Gout-de-France-Good-France-3ra-edicion está todo, me muero por ir y comer bien rico. Habrá muchos menús y platos deliciosos, para que se animen y vayan hoy; dependiendo del restaurante, el evento estará unos cuantos días más.



En consecuencia, alistaré hoy mis canciones de Édith Piaf y de Coralie Clément.



Buena suerte para hoy!



Jorge Alonso Ruíz

Trader Corficolombiana