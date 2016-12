Al ver la encuesta de opinión empresarial (EOE) de Fedesarrollo, pude ver que el índice de confianza industrial fue del 2.5%, bajando un poco respecto a otros meses. Por otro lado, el viernes pasado, en la reunión extraordinaria del Banco de la República, si bien dejaron la tasa igual al 7.75%, lo que sí hicieron fue bajar la proyección de crecimiento del PIB de 2016 del 2.3% a 2.0%. Hay digamos que cierto aire de escepticismo respecto a lo que viene en el futuro. Yo me pregunto: ¿debemos preocuparnos y esperar lo peor o debemos más bien pensar en que todo se irá resolviendo? Yo me voy por lo segundo, dejemos que todo se vaya ajustando, además estamos en la semana del Halloween, en la que florecen los ingenios y las originalidades, ante la mirada apática de algunos parches laborales que optan por más bien no disfrazarse y no desgastarse con planes frívolos. Yo sí estuve de caballero Jedi por ahí y hoy repetiré (por si leen esto luego, al decir hoy me refiero al lunes 31 de octubre).



Vemos cerrar al dólar la semana pasada en un nivel relativamente alto, de 2.989,45 pesos: ahí pueden hacer sus apuestas sobre si sube a 3.100 o si baja a 2.800 para fin de año. Ya se verán pollas por ahí, entre los amantes del juego y del azar. Este lunes 31 tenemos dato de desempleo urbano y el mercado espera un 9.7%. Este relativo pesimismo en Colombia contrasta con datos buenos en Estados Unidos: por allá el PIB aumentó 2.9%, un poco más del esperado 2.6%. Y para que se enteren de la tasa fija, sepan muy bien que los Tes de Septiembre de 2030 cerraron al 7.455% y los de Agosto de 26 cerraron al 7.338%.



Me enteré de mercurio en atunes, veo que Twitter recorta personal de 140 caracteres por problemas financieros, veo huelgas de actores de doblaje de videojuegos, veo ferias de arte por un lado y de cosplayers por otro lado, ferias estas que ya van finiquitando. Y siempre queda la misma pregunta: ¿debemos ser o no ser optimistas? Respóndanlo ustedes, la vida es la bandeja, agarren de ahí lo que les guste. De ustedes depende agarrar el atún o el mercurio.



Buena semana!!



Jorge Alonso Ruiz

Trader Corficolombiana