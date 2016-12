El martes pasado tuve la oportunidad de estar en un desayuno en la Residencia de Francia, en el que pude recibir información muy interesante acerca de la economía francesa, de cómo se ha recuperado, de todo el potencial que tiene hacia el futuro y de las innumerables ventajas que presenta para las empresas que se están creando y para las que ya están creadas pero tienen dentro de sus planes ampliar sus mercados e instalarse allá.



Francia tiene en este momento varias leyes que reducen costos de mano de obra y dan más facilidades a empresas, al otorgar por ejemplo más flexibilidad en los contratos temporales y reducir la carga administrativa. Para un inversionista que quiera formar empresa allá, esto me llamó mucho la atención, existen 5 procedimientos y 7 días para crearla; contrasta en gran medida con el promedio del grupo del G20, en el que son 7.6 procedimientos y 22 días. ¿Cómo está Colombia en este rubro? No lo sé, pero seguro este es un modelo a seguir, seguro es un patrón de eficiencia a la hora de crear nuevos negocios que deberíamos mirar y aprender de él.



Hay varios conceptos en todo este tema. El primero de ellos es la agencia pública llamada Business France: aquí se le brinda al inversionista todo lo necesario en cuanto a acompañamiento y asesoría. Ha habido muy buenos resultados y existen empresas colombianas que tienen sedes allá; la idea es que haya muchas más. Existe también La French Tech, con buen capital para acelerar el crecimiento de las empresas emergentes y de las empresas digitales, además de atraer futuros talentos. Hubo otro concepto que me encantó: Créative France, el cual busca mostrar toda la creatividad que existe allá, todo lo que se ha logrado, además también para cambiar el paradigma de que Francia es solo perfumes o moda. Para nada, Francia es la quinta economía mundial y ha tenido un desempeño en su PIB muchísimo mayor al de la zona Euro como conglomerado.



Con todo esto que han leído, haciendo un alto en el camino, no es difícil deducir que Francia es el primer país europeo en el top 100 de los más innovadores. Como si fuera poco, en 2017 se instalarán 1.000 start-ups en la mayor incubadora de empresas del mundo: Halle Freyssinet. Queda claro que el atractivo ahí es todo, además veía que los gastos en investigación y desarrollo tienen deducciones fiscales.



Hay costos de explotación bajos, optimización en regímenes aduaneros, incentivos en impuestos, menores costos de mano de obra y de energía eléctrica y la primera red de carreteras en Europa. Decían que distancias de 200 ó 300 kilómetros, que aquí representan tiempos de recorrido considerables, allá son rápidos de recorrer, debido a la amplia y vasta infraestructura vial. Todas estas mejoras e incentivos en leyes aportarían 4.8 puntos básicos en el crecimiento del PIB para 2020, algo bastante considerable y para nada trivial.



Todo esto en cuanto a Francia en general, pero no hemos mencionado a su niña consentida: París, la impresionante ciudad Luz. Quitando los sentimientos, que darían para un libro entero, y basándome en la objetividad, París tiene 12 millones de habitantes y la visitan 46 millones de turistas al año, es el séptimo centro financiero mundial y es el primer mercado de capital de inversión en la zona Euro. Ahí nos damos cuenta de que los clichés del vino y de la moda son eso, clichés. Este impresionante país tiene mucho más, tiene todo de más.



Este mes se considera el Mes de la inversión en Francia, y tener en cuenta que su PIB aumentaría un 1.5% ahora en 2016, debido a la base tan grande, es pensar en una enorme creación de valor, un gran valor al que el inversionista puede acceder. Está todo en la bandeja para que siempre se creen nuevos negocios entre Colombia y Francia. Ya no existe la Visa para entrar y todo lo que viene es favorable para el ciudadano y el empresario.



Como si fuera poco, el próximo año será el Año Colombia-Francia 2017. Habrá múltiples actividades culturales y de acercamiento entre los dos países, para que sea cada vez más fácil invertir allá. De todo esto les iré contando a medida que me vaya enterando. Todo está por venir. Au revoir mes amis.



Jorge Alonso Ruiz

Trader

Corficolombiana