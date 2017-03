Desde hoy tasas al 7% en Colombia... y algo de gastronomía

Y sí, bajaron la tasa 25 puntos básicos. Es normal que no todos estén de acuerdo, es normal que haya discrepancias. Si incluso cuando una persona toma una decisión existe una parte que no lo cree y otra que sí, imagínense en una reunión entre varios. Según leí, 4 personas de la Junta querían bajarlas 25 puntos, 1 persona las quería dejar iguales y 1 persona quería disminuirlas no 25 sino 50 puntos. ¿Quiénes? No importa, el hecho es que mucha gente analiza discursos para tratar de dilucidar quién opina tal cosa o quién tal otra.



Así como el tono y el estilo del outfit de Janet Yellen podría dar luces (literalmente, traje de luces) sobre su postura macroeconómica, tal vez, digo yo, el feeling sobre la decisión del Banco de la República se podría intuir o dilucidar por medio de las características del pedido a la hora del almuerzo. Podría existir, y esto es ficción nada más, algún espía que cuando vea que algún miembro (de la junta) elige algo bajo en grasa o bajo en azúcares, es porque tiene un tono dovish.



Antes de la decisión operaban los julios del 24 al 6.501% y luego al 6.529%. ¿porqué para arriba si bajaron tasas? Eso es lo curioso. Pero bueno, volviendo al tema, puede ser que el espía vea a alguien como que no quiere nada, no tiene mucha hambre y quiere quedarse así tal cual con lo que desayunó, puede él vaticinar una postura neutral ante las tasas. O tal vez si alguien en el mismo instante en que alguien dice la palabra “alto” mira para arriba y alza la ceja izquierda, eso puede ser interpretado con que está nervioso por lo alto, o por subir, y entonces quiere votar para arriba.



Yo seguiré pidiendo todo bajo en azúcar, normal en sal y alto en sabor. Ahí ya me perdí, ahí ya no sé si soy hawkish, neutral o dovish.



