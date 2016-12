Decisión de la FED de ayer: "0.50 rates of Gray"

Sin lugar a dudas la noticia financiera más importante de ayer fue la decisión que tomó la Reserva Federal de Estados Unidos FED sobre sus tasas de interés. Les cuento que esa decisión es muy importante porque dictamina el comportamiento del mercado mundial. Es decir, el solo hecho de que suban las tasas genera un mayor atractivo para los inversionistas hacia ese país: al ser más altas la plata se va para allá. Antes las tasas a las que la FED le presta a los bancos estaban en un rango entre el 0.25% y el 0.50%; ahora las subieron, quedando en un rango entre el 0.50% y el 0.75%.



Uno de los argumentos para subirlas es que el mercado laboral está en cierta forma fortalecido, con un desempleo del 4.6%, cosa que los tranquiliza bastante. Yo personalmente pensaba que las iban a dejar quietas, así que cuando volví del almuerzo (la decisión la comunican a las 2pm hora de allá), me sorprendió un poco ver que esta vez sí habían actuado. Sí las subieron esta vez. Además, manifestaron que esperan 3 incrementos más en 2017 y otros 3 más en 2018. Antes las expectativas no hablaban de tantos incrementos, así que en cierta forma fue sorpresivo: el dólar a la 1pm había cerrado a 2.962 pesos y luego de la decisión por la tarde cerraba a 2.988. Los Tes de 2024 a la 1pm cerraron al 7.105% y luego de la decisión por la tarde cerraban al 7.165%. También hubo devaluación en el peso mexicano.



Retornando tendencias pasadas, tendencias que había dejado olvidadas, quise fijarme en el outfit de Janet Yellen e incluso creé el hashtag #YOOTD (Yellen’s outfit of the day). Una fuente fidedigna me dijo que el color había sido gris (el de su indumentaria), así que averigüé y me encontré con que esta vez efectivamente usó una casaca gris corta, sin faldones, de tela gruesa, cuello prominente y algo alzado, muy al estilo de mil ochocientos. Muy elegante, además el forro era de un azul oscuro que hacía juego con el gris del frente. Botones dorados grandes y con carácter, como si fuera poco. No pude ver sus zapatos, no sé si usó penny loafers, Oxfords o botas. Eso no lo supe, pero así fue el #YOOTD y así cerró todo.



Como el color fue el Gray, diría que todo se puede resumir con la frase 0.50% rates of Gray, sin embargo el juego de palabras saldría ya muy rebuscado. Los que sí harán juego de palabras son los que analizarán las minutas un par de semanas después: contarán las veces que dijo “modesto”, las veces que dijo “moderado” y el número de comas que usó, ya que eso denota el carácter calmado o desesperado. Es cierto, la gente analiza los discursos. Eso sí que será un juego de palabras bien rebuscado.



Yo prefiero más bien analizar outfits, miradas y vaticinar almuerzos.



