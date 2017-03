Dineros en el cielo, en el sky

Andaba por ahí dándome una vuelta, a pie, pensando, elevado, con mis audífonos que aíslan sonido pero que no aíslan vistas y que por ende me permiten ver la gente bella en derredor; vi un titular que rezaba lo siguiente:



“Los precios van a subir mucho este año 2017 por el IVA”. Luego por otro lado leía lo siguiente: “Gobierno está preocupado por la inflación que aún no ha cedido del todo”. Las ideas eran esas. Pensaba que, con todos los problemas e impopularidades de un gobierno, cosas que siempre van a existir, y sin querer ponerme en ningún bando, ni en los gobiernistas o antigobiernistas, además sin querer hablar de política, tema este elevado a la categoría de prohibido en mi léxico y en mi diario vivir, ya que hay muchas cosas más intersantes, pensaba, como les digo, que para un gobierno es difícil tomar decisiones.



Hablemos de economía, puesto que esta es la vida en finanzas. Si un gobierno baja tasas, en teoría, alienta el crecimiento pero causa inflación. Si las sube, pues al revés, se contiene la inflación pero se frena el crecimiento. Si suben el IVA, se generan ingresos pero esa subida desincentiva el consumo y a la vez causa inflación, naturalmente porque los productos, al ser gravados con más impuestos, pues se ponen más caros. Y sí, tampoco todo es culpa del gobierno: también, valiéndose de las noticias de reformas e IVAs, muchas tiendas, empresas y negocios privados suben precios arbitrariamente cobijándose en esa licencia que un mayor IVA aparentemente otorga. Y nos dejan privados.



Es así de sencillo pero a la vez así de complejo. Si un paquete de patacones, o tal vez de esas magnánimas creaciones como los manimotos o los tostacos, vale 2.000 pesos y le aumentan 300 pesos basándose en el nuevo IVA, esos 300 pesos, que no representan mayor cosa en monedas y en riqueza, representan un aumento del 15%; en porcentaje es demasiado.



De poquito a poquito resulta que los precios aumentan más de lo que deberían aumentar y así se infla la bomba. Sí, cuando iba caminando veía todo esto y veía que los precios empezaban a volar; pensé que era imaginación mía, pero no, los precios, las monedas, todas estas iban ya por el cielo debido a todos estos aumentos, a veces justos y a veces arbitrarios.



Con lo cual pude concluir que La mejor definición de Inflación, o sea cuando los precios, o el dinero, anda por las nubes (o por el cielo), es "Lucas Skywalker". Las lucas en el cielo. Esa es la mejor definición, la que más se ajustó a lo que vivía en los titulares y lo que transcurría en mi mente. La vida está llena de sincronías, a veces entre personas, a veces entre variables matemáticas y, como en este caso palpable, también entre eventos.



Jorge Alonso Ruiz Morales

Trader Corficolombiana