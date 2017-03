El poder financiero y fashionista de yellen

El viernes pasado, si bien en el transcurso del día los Tesoros de Estados Unidos de 10 años pasaron con poco movimiento neto (del 2.4797% al 2.4780%), sí hubo turbulencia porque Janet Yellen estuvo dando unas declaraciones luego del almuerzo.



Recordemos que fueron eso, declaraciones, o sea cosas que podrían o deberían hacerse, más no que necesariamente se harán. Janet Yellen es la presidenta de la Reserva Federal y sus palabras tienen poder. También su outfit, su #OOTD.



Básicamente ella dijo que en la reunión de Marzo 14-15 (allá dura dos días la reunión) subirían tasas (nótese el modo condicional). Sería apropiado subirlas (las tasas) si es que la inflación se sigue moviendo dentro de las expectativas. Es decir, si la inflación se mantiene baja, no hay necesidad para tener las tasas tan abajo y se deberían ir incrementando gradualmente.



Estas palabras hacen que la probabilidad de elevar tasas, una probabilidad que el mercado ve muy detenidamente, esté en el 96%. Mejor dicho, casi todo el mundo prevé que las subirán ahora dentro de casi una semana.



Dije que su outfit era importante, y lo es. Por lo menos para mí. Hubo una chaqueta de algún material grueso y áspero, podría ser Tweed, con líneas verticales que conviven con las horizontales, formando cuadrados simétricamente perfectos o perfectamente simétricos. Un cuello majestuoso y elevado que me hizo recordar al glam rock de los años 80. Remembranzas de Depeche Mode, de David Bowie, no sé, del New Wave y hasta del punk rock de The Ramones. Todos podemos ser Rock Stars, ‘just one day’, incluso los CEOs y los Portfolio executive financial managers.



Luego el sábado a medio día, en medio de Crocs, sudaderas y parques, vi el dato de inflación del mes inmediatamente anterior, o sea febrero: 1.01%. Hubo énfasis en el aumento de los alimentos (0,71%), con todo lo de los restaurantes y el IVA, y en la educación, con todo lo de las matrículas. Siempre hay rubros que disparan la inflación y también habrá rubros que la apaciguan.



Mi posición me impide predecir y vaticinar variables financieras, así que esta semana veremos qué opina el mercado, entendiendo como mercado un grupo de muchachos y muchachas que venden y compran. Y que también oyen glam rock y new wave (a veces, no siempre, no todos, otros oyen otros géneros, sobre todo los viernes por la mañana).



¡Feliz semana!



Jorge Alonso Ruiz Morales

Trader moneda legal

Corficolombiana