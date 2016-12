Expectativas sobre el Banco de la República

2016-12-12 08:58 a.m.

Empezamos semana con datos positivos respecto al dólar, ya que cerró a 3.008 pesos. Lo que al principio veían súper alto hasta el momento no se ha dado, ahí se va manteniendo un relativamente estable nivel de precios. También por el lado de los Tes hay niveles del 7.149% para los julios de 2024 y del 7.52% para los de septiembre de 2030. Las volatilidades y los movimientos que ha habido se han presentado con volúmenes bajos, característicos de estas épocas. Para hacernos a una idea, el viernes en el mercado del Banco de la República, que por cierto se llama Sistema Electrónico de Negociación, tan solo hubo 322 mil millones de volumen, algo que es bastante bajo en comparación a lo normal, que es aproximadamente un billón y medio.



Hace unos cuantos días hubo un foro de proyecciones económicas organizado por Corficolombiana, en el cual se plantean todos los retos a futuro en todo el ámbito económico. Leí por ahí, puesto que lastimosamente no asistí, que el 2017 será un año muy focalizado en todo el cuento de las 4G, hay muchas proyecciones positivas y, en cuanto a cifras, se vislumbra un dólar a 3.200 pesos, una inflación al 4.8% y una tasa del Banco de la República, la que hoy está a 7.75%, bajando a mediados del próximo año hasta llegar a un 5.5%. Es importante amigos lectores estudiantes saber que la teoría reza lo siguiente: si hay menos inflación y menor tasa del Banrepública, hay por decirlo así menos costos y esto vuelve atractivos a los títulos de renta fija.



También la semana pasada, ya entrado el viernes, ese famoso viernes luego de festivo de velitas que termina siendo también como un lunes, publicaron las minutas de la reunión del Banco de la República que aconteció hace dos semanas. Personalmente opino que ya lo pasado pasado, ya lo que se decidió hace dos semanas debería ser publicado o editado en esa misma época y no ahora. Sea como sea, el mercado se fija mucho en este documento y bueno, ahí nos pudimos dar cuenta que casi todos los miembros (de la junta) decidieron esperar más evolución en los datos y en la inflación antes de bajar tasas, de ahí a que las hayan dejado quietas. Mucha gente cree que la primera baja será en enero, pareciera que así será.



Esto es lo que acontece en Colombia mientras se aprueban reformas tributarias y se hacen novenas en colegios; además hay un ítem importante: el viernes Fitch le bajó el Outlook a México, pasando este a la categoría de Negativo. Esto genera algo de desasosiego, es una realidad, algo de ese estrés se traslada para acá.



Mis queridos lectores, habrá pocas noticias esta semana así que habrá poca datadependencia de la cual pegarse. Yo más bien le propongo al mercado algo que aplicaré desde ya, o desde siempre, un buen relajamiento cualitativo en las cuentas. Y en los cuentos. Creo que es lo mejor ahora en navidad.



Jorge Alonso Ruíz

Trader Corficolombiana