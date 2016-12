Vimos el viernes, antes de salir para nuestras actividades de fin de semana, un dólar que cerró a 3.085 pesos, mostrando un panorama mucho más alentador ya casi enfilándonos para acabar el año. Es algo palpable y comprobable el hecho de que cada vez el mercado reacciona menos abruptamente a noticias en principio malas. Esto se vio en un interesante panel organizado hace unos días por Ultraserfinco: más o menos podemos decir que el mercado ha aprendido a mitigar las cosas; de hecho, sin contar el dólar ya un poco relajado, tenemos también que los índices accionarios han estado reaccionando positivamente. Si miran el índice Colcap lo pueden comprobar.



Otra forma de ver el postulado anterior es con las primas de riesgo. No me refiero a la cantidad de dinero extra que por ley se paga en navidad y que por el riesgo de ser robada se convierte en prima de riesgo, sino que me refiero a esa plata de más que el inversionista exige por el hecho de invertir en países más riesgosos, como los emergentes, como nosotros. Esas primas no se han aumentado tanto, por lo que podemos concluir que los inversionistas confían en que, palabras más palabras menos, los mercados seguirán bien, que la FED no se va a mover mucho en estos años, de hecho cada vez le reaccionan con menos miedo, y que el nuevo gobierno de Trump puede traer inflación (debido a tanto gasto que va a haber) pero en últimas no lo ven tan mal. Para actualizarnos en datos, el viernes salió el dato de desempleo allá en Estados Unidos y fue del 4.6%, con una creación de nóminas agrícolas apenas un poco menor a lo esperado.



Contrastando con eso, aquí en Colombia el desempleo fue de 8.3%. Esta semana tendremos dato de inflación y como decía, los datos han estado más tranquilos, con unos Tes de julio de 2024 rentando al 7.22%. Es navidad y al parecer todo irá quedando como está ahora.



Por último, la semana pasada, además de lo de Ultraserfinco, estuve en una reunión de creadores de mercado. Aparte de los temas que se trataron, muy interesantes y específicos, hubo una grata sorpresa: buñuelos y natilla. Hace rato no comía y al probarlos me dije para mí mismo: llegó la navidad. Qué bonito esto. Me encanta armar el árbol y poner el pesebre. Y sí, comer buñuelos también.



Buena suerte!



Jorge Alonso Ruiz

Trader

Corficolombiana