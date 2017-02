Los Grammys y los futuros

Varios eventos: mientras en Nueva York el invierno estaba en sus niveles máximos en pleno marco de la Semana de la Moda, mientras el gran libro Cien Años de Soledad cumplía cincuenta años y mientras el viernes salían las minutas del Banco de la República (minutas éstas siempre referentes a eventos que ya pasaron hace rato), en Los Ángeles se celebraron anoche los premios Grammy. Entre varias presentaciones me pareció siempre agradable ver a Ed Sheeran con su increíble talento; también me pareció espectacular ver a Katy Perry (siempre lo será), al igual que ver a Adele con su ternura inconmensurable hacerle un homenaje a George Michael. Pero de todo esto, me queda en mi alma y en mi corazón ver a Demi Lovato, mi cantante favorita, hacerle un homenaje, junto a otros artistas, a los Bee Gees.



En mi artículo de Portafolio que sale hoy hablaré sobre los futuros, un producto financiero colombiano muy importante. El viernes tuvimos 78 mil millones operados en este producto: el futuro de Tes. Luego les mando el link para teorizar un poco. Por cierto, los julios de 2024 cerraron al 6.58% y el dólar a 2.854,80; muy pendientes de cómo habrá hoy a ver si la tendencia a la baja continúa, a ver qué irá a ocurrir en estos mercados.



Sí, ver a Demi Lovato es impresionante. Como gran coincidencia, ella cantó una canción en 2008 llamada “La la land”, que ahora es el nombre de mi película favorita de 2016. ¿Coincidencia? No sé, yo creo que así ya estaba destinado. Hay cosas que están destinadas a que ocurran. Todo puede ocurrir en, como dice la película, this City of Stars.



Buena suerte para hoy!