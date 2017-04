Varios análisis y varias justificaciones

La semana pasada cerramos con un dólar a 2.850 pesos y unos Tes de 2024 al 6.38%, ante malos datos en Estados Unidos sobre sus nóminas no agrícolas. Son niveles aparentemente bajos para ambas variables si los miramos en este momento, aunque uso la palabra “aparentemente” como escudo y como licencia, puesto que perfectamente estos pueden ser unos nuevos niveles altos y perfectamente pueden bajar más. ¿Alguien podría negarme o refutarme esto con un 100% de seguridad? No, nadie. Lo que sí existen son probabilidades. Las probabilidades son las armas de las que se vale la mente y la Humanidad para justificar un acto.



Hablaba de probabilidades. Existen herramientas para tratar de que eso que uno cree, que algo va a subir o a bajar de precio, tenga como soporte algo más elaborado que una simple especulación o un simple pinochazo. Está el análisis técnico y el análisis fundamental. Seré breve y general: el análisis técnico se basa en estadísticas y gráficas; el análisis fundamental en noticias y en teoría macroeconómica, por decirlo así. Son las dos ramas y de ahí parte todo.



Por ejemplo veía en estos días recomendaciones sobre la acción de Ecopetrol: decían que el nivel de 1.365 era un soporte y que da para que llegue a 1.400. ¿ahí en qué se está basando? En el análisis técnico. El analista ve una gráfica, unos patrones, unas velas y saca dicha conclusión. Luego puede llegar otra persona y dice que hay una situación muy complicada con el petróleo en el medio Oriente y las políticas de Irán hacen que el precio del petróleo vaya a bajar y pues, no sé, recomienda que no deben meterse en Ecopetrol. ¿ahí qué fue? Análisis fundamental.



Dentro de estas dos tendencias nadan las decisiones. A veces pesa más una que otra, a veces conviven ambas. Complicado tema decidir por cuál irse.



Buena suerte para hoy!



Jorge Alonso Ruíz

Trader Corficolombiana