Viernes de Outlooks y de minutas

Buenos días:



Hay viernes en los que ocurren bastantes eventos; esta vez no fue la excepción. Narraré todo a manera de recuento, con objetividades y sin subjetividades, para que lo perciban como debe ser. Las subjetividades pueden darse en otros lares, eso sí. Por un lado temprano en la mañana salieron buenos datos de Estados Unidos: Se crearon mayores trabajos no agrícolas y hubo más contratación privada (planillas privadas) que lo esperado. Esto es bueno para ellos y así su desempleo queda en 4.7%.



Luego Fitch, una empresa que se dedica a calificar empresas y países, hasta ahora no a personas, le subió el Outlook a Colombia de Negativo a Estable. También hay algo positivo ahí, ya que se perciben mayores ajustes fiscales; o sea, está la evidencia de que estamos haciendo la tarea de manera juiciosa.



Este viernes pasado se caracterizó por compras. No hay prueba, no tengo cómo asegurarles que compraron Tes por X o Y razón, eso nunca se podrá aseverar con un 100% de seguridad. Lo que sí les digo es que las instituciones compraron Tes y el dólar bajó de 3.000 a 2.980 pesos. De hecho, por ejemplo los junios de 2032 bajaron del 7.43% al 7.33%.



Luego por la tarde se publicaron las minutas de la reunión del Banco de la República. Ese concepto un poco extraño, en mi opinión, de publicar lo hablado en una reunión de 14 días atrás. Pero bueno, eso pasa en la vida. En esas minutas se habló de que se están dando las condiciones para bajar tasas, de que hay que pararle bolas a la confianza del consumidor y de que un porcentaje de la Junta, los que no querían bajarlas, votaron lo anterior porque aun les preocupa la alta inflación. Minutas, esas son las minutas, sí mis lectores.



Minutas, Outlooks, objetividades y planillas privadas. Eso puede ocurrir en un viernes. Y hasta más.



¡Buena suerte para hoy!



Jorge Alonso Ruíz

Trader Corficolombiana