Así como me llevé gran sorpresa el pasado miércoles cuando subieron las tasas en Estados Unidos, también me sorprendió la bajada de tasas aquí en Colombia el pasado viernes. Para ponernos en contexto entonces, las de Estados Unidos quedan en un rango entre el 0.5% y el 0.75% y las de aquí quedan al 7.50%. Allá más altas y acá más bajas, disminuyéndose el diferencial entre ambas.



Aquí en Colombia no las bajaban desde marzo de 2013. Esta vez la decisión se tomo así: 4 miembros querían bajarla y 3 miembros querían dejarla igual, entonces por mayoría se sabe lo que ocurre. El argumento es básicamente que, como la inflación está bajando, se debe más bien entrar a atacar el bajo crecimiento económico, máxime cuando también el viernes pasado se anunció que la producción industrial creció apenas un 0.4% Vs un esperado del 2%.



Concluimos entonces que la razón para la baja fue el incentivo a la economía. Esto en teoría suena muy bien y seguro en la práctica todo irá, como se dice en el argot técnico, convergiendo hacia la meta; todo se irá ajustando para bien.



Siempre me he preguntado lo siguiente (esta pregunta es meramente conceptual): si suponemos que al bajar las tasas del 7.75% al 7.50% se incentiva el aparato productivo, me encantaría ir a la raíz de todo esto, es decir a las empresas, que son las que en últimas crean el empleo, y saber si efectivamente, si tenían como proyecto ampliar la planta y así generar 50 nuevos empleos, por ejemplo, no sé si al oír en las noticias que los costos van a bajar, qué sé yo, estoy especulando, del 10% al 9.75%, no sé si esa bajada los va a ayudar a tomar la decisión de ahí sí entrar a ampliar la planta, o si es irrelevante esa disminución. Siempre me lo he preguntado y seguro existen los estudios que lo corroboran. La duda mía es la referente a si 25 puntos básicos sí ayudan al crecimiento.



No sé si me explico, si me hago entender; lo que ocurre es que naturalmente si unos costos bajan, por ejemplo, del 11% al 5% es clarísimo que hay más incentivo. Pero cuando la baja es 25 puntos básicos, siempre me he preguntado y siempre me gustaría meterme en la mente de algunos empresarios y ver cuando alguno diga “ahora sí voy a meterme en el proyecto”, o algo así, debido a la disminución. Me gustaría ver los momentos en los que se materializan las acciones, aunque son divagaciones y sé que es difícil visualizarlo. Me gustaría ver cuando para alguien, en la vida real, la bajada de 25 básicos le dispara la motivación para realizar un proyecto.



Como digo, la pregunta es meramente conceptual. Lo bueno es que precisamente es una divagación. Lo cierto es que tengo fe en que efectivamente va a traer progreso este movimiento del 7.75% al 7.50%. Todos lo esperamos, de verdad que sí.



Jorge Alonso Ruíz

Trader Corficolombiana