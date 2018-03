¿Qué aire respiramos?

Muy temprano, cada mañana, al observar desde donde vivo la capa negra de material particulado que cobija a Bogotá, me pregunto ¿cuántas toneladas de esa basura se ‘tragó’ anoche la mitad de la población de la ciudad? Pido excusas por usar esa palabra, pero no encontré en el diccionario otra que expresara mejor esa realidad ambiental.



En las intervenciones de los principales aspirantes a la Presidencia de la República ha quedado algo claro: en mayor o en menor medida ubican el tema ambiental como uno de sus ejes de acción, aunque esto no necesariamente signifique que sea su prioridad y sea considerado como un aspecto integral y transversal que enmarque el correspondiente plan de gobierno.



Lo que sí hay que reconocer es que asuntos como la protección a la biodiversidad, a las fuentes hídricas, a los ecosistemas, la reducción de las emisiones que inciden en el cambio climático, entre otros, hacen parte ya de la terminología política. Pero, con pocas y contadas excepciones, los candidatos han omitido lo que nos está afectando a todos los colombianos de manera silenciosa y, quizá, irreversible: la calidad del aire que respiramos.



“La contaminación atmosférica está fuertemente relacionada con problemas de morbilidad y mortalidad, disminuyendo la calidad de vida de la población”, informa el Ideam en el documento ‘Estado de la calidad del aire en Colombia’. En el 2015 se reportaron 10.527 fallecimientos relacionados con la polución del aire urbano y 2.286 con la contaminación del espacio interior en casas y establecimientos, según un informe del Departamento Nacional de Planeación. Esto también tuvo un impacto económico de $5,5 billones anuales por el tratamiento de enfermedades asociadas a la mala calidad del aire, de acuerdo con el Banco Mundial.



Según estudio de ese organismo, cada año en Bogotá se pierden 63.000 años laborales por discapacidad y muertes prematuras causadas por la contaminación del aire. ¿Habrán considerado los candidatos el impacto de estas cifras en la competitividad del país?



El nivel de contaminación de las principales ciudades se ha convertido en una de las principales preocupaciones “coyunturales” de gobernantes y ciudadanos. Según el Ideam, Bogotá y Medellín ocupan los dos primeros lugares, pero el panorama no es muy distinto en otras latitudes, en particular allí donde están las grandes explotaciones mineras.



Colombia trabaja para establecer los medios que permitirían cumplir con la meta de reducir las emisiones GEI en 20% al año 2030, según el compromiso adquirido en el COP 21 de París, identificando y poniendo en marcha mecanismos de política pública, pero aún hay que recorrer un trecho apreciable con la participación de todos los estamentos de la sociedad, sin excepciones.



Mejorar la calidad del aire exige soluciones inmediatas y requiere del compromiso decidido de quien llegue a liderar la nación.



No se puede seguir subvalorando la trascendencia estratégica de los temas ambientales.