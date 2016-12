La economía digital se encuentra en riesgo

La Ocde, club de países con las mejores prácticas de gobierno, al que Colombia espera sumarse pronto, en su documento “Perspectivas sobre la Economía Digital 2015”, reconoce la importancia de desarrollar la economía digital de forma estratégica para reducir la pobreza y la desigualdad. En buena hora el Gobierno y el ministro Luna han identificado esta oportunidad y han promovido la creación del Viceministerio de la Economía Digital en cabeza del viceministro Daniel Quintero.



Aunque Colombia fue el último país de la región en sumarse a la revolución de las telecomunicaciones inalámbricas, el compromiso de inversión, primordialmente del sector privado, ha permitido recuperar el tiempo perdido, de manera que actualmente contamos con una industria competida, sana y dinámica. Los colombianos hoy gozan de cobertura en prácticamente el 100% de los lugares de vivienda y trabajo y las carreteras del país, tal y como revela el último informe de conectividad del Foro Económico Mundial. Y gracias a recientes decisiones de política pública del Gobierno Nacional, en los últimos tres años, los usuarios ahora pueden escoger entre las ofertas de 9 operadores, lo cual ha dinamizado la competencia y disminuido significativamente los precios.



De acuerdo con el diagnóstico de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) (2016) “en el período comprendido entre 2008 y 2015, se incrementó la cantidad de llamadas móviles y disminuyeron los precios del mercado. Mientras el valor promedio por minuto se redujo en un 49,1%, su consumo por mes aumentó en un 33,8%”. En cuanto al consumo de datos móviles, la misma CRC sostiene que entre 2012 y 2015, el tráfico promedio por usuario se ha incrementado en un 48% y el precio promedio por gigabyte se ha reducido en un 38%. Además, como lo demostró el Dr. Jerry Hausman, de la Universidad de MIT en un estudio de enero de 2016 encargado por América Móvil, Colombia tiene una de las tarifas más bajas en voz y datos de la región, lo que les permite a nuestros usuarios hablar y navegar en la red, un 40% más y a un precio 24% más bajo que el promedio de los usuarios del resto de países de América del Sur.



Clara demostración, según el profesor Hausman y su modelo econométrico, de que la “posición de dominio”, pregonada por los competidores de Claro, no existe. Dice el profesor Hausman: “Ningún proveedor de servicios inalámbricos, incluyendo a Claro, tiene poder de mercado en ningún mercado de telefonía móvil en Colombia, donde poder de mercado se define como la habilidad de controlar precios y establecerlos por arriba del nivel competitivo por un período de tiempo significativo”. Inclusive, un estudio sobre el mercado de internet en Colombia presentado recientemente por la Superintendencia de Industria y Comercio, y desarrollado con la colaboración de la misma Ocde, establece que solo entre 2013 y 2014 los consumidores han percibido ahorros en servicios de internet móvil entre $28,4 y $55,9 millones de dólares, lo cual confirma la dinámica competitiva de dicho mercado.



Los beneficios de la telefonía móvil han sido percibidos en forma universal e incluyente por todos los colombianos. El Boletín Trimestral de las TIC del segundo trimestre de 2016 muestra que mientras la telefonía móvil ha alcanzado una penetración de 118%, esto es casi 1,2 líneas móviles por cada colombiano, con más de 57 millones de líneas; los datos móviles, el acceso a internet móvil, aún es un servicio en desarrollo con tan solo un 44% de penetración y apenas 21,3 millones de accesos. El acceso a internet móvil es un mercado disputable en el que todos los operadores crecen y en el que no existe campo para considerar la posición de dominio de ningún operador.



En este contexto, resulta pertinente el reciente documento de Asomóvil, alertando que la industria presenta por primera vez en los últimos 20 años una ralentización muy preocupante. En el período comprendido entre 2000 y 2008, la industria creció el doble que el PIB; entre el 2009 al 2014 creció al mismo ritmo del PIB, mientras que a partir del 2015 se evidencia una desaceleración, situación que se sostiene y se acentúa en el 2016, llegando a crecimientos negativos del 2%. El efecto combinado de las presiones macro-económicas de la devaluación e inflación, sumado a las sobrecargas regulatorias y fiscales impuestas a la industria, explica el crecimiento negativo del sector que se traduce igualmente en una merma importante para las arcas del Gobierno Nacional por concepto de menor recaudo de impuestos y contribuciones. Y más grave aún, pone en riesgo el desarrollo de la infraestructura requerida para la nueva economía digital, puesto que las inversiones en la industria ya presentan reducciones alarmantes del 15% este año, comparado con el mismo período de 2015.



Es preciso que el Ministerio TIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, al evaluar decisiones de política pública, realmente se centren en lograr el máximo beneficio para los usuarios, generando los incentivos adecuados para que todos los competidores, actuales y potenciales, inviertan en infraestructura y compitan para ofrecer a los usuarios mejores condiciones de calidad y precio indispensables en los nuevos modelos de negocio digitales para la economía colaborativa de la sociedad moderna. Ojalá las autoridades no sucumban ante las presiones indebidas de empresas multinacionales que aprovechan su posición accionaria para buscar en la regulación medidas asistencialistas, que les otorguen ventajas competitivas generadoras de rentas y beneficios, que debieran ganarse compitiendo abiertamente en el mercado, evadiendo así los compromisos de invertir lo necesario en Colombia.



Juan Carlos Archila Cabal

Presidente de América Móvil Colombia y vicepresidente Ejecutivo de Relaciones Internacionales de América Móvil.