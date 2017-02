En las últimas décadas, nos hemos acostumbrado a compartir nuestra vida diaria, nuestras tareas y, por qué no, nuestros mundos en dos diferentes esferas: la real y la virtual. La primera, tiene aspectos más sólidos y tangibles: hogar, trabajo, relaciones. La segunda, arraigada en los dispositivos conectados a internet, y esta gana un papel cada vez más relevante en la forma cómo nos relacionamos. Sin embargo, nos damos cuenta de que nos estamos moviendo cada vez más a un escenario en el que estos mundos se convertirán en uno, y donde las máquinas y dispositivos estarán completamente integrados a partir de la gran revolución en la cual internet de las cosas se está convirtiendo.



Los analistas esperan que para el 2020, más de 50 mil millones de dispositivos estén conectados a internet y entre ellos mismos. No estamos hablando solo de computadoras, teléfonos inteligentes o tabletas, sino de dispositivos vestibles, automóviles autónomos, maquinaria agrícola, o sistemas de almacenamiento, soluciones para la salud y mucho más. La expectativa es que los sistemas de red evolucionen de manera más rápida en los próximos años, así como las nuevas tecnologías de transmisión de datos se irán perfeccionando, respondiendo a la demanda que tendrán estos dispositivos always-on.



En consecuencia, en los próximos cuatro años, las personas verán cambiar completamente la manera cómo se relacionan con la tecnología. Avances como la interacción de la inteligencia artificial y la integración de la realidad virtual con la realidad aumentada, permitirán una inimaginable variedad de recursos y servicios que estarán disponibles de forma rápida y simplificada, en la vida personal y el trabajo.



El tráfico de las grandes ciudades y las carreteras experimentarán el mayor cambio en la historia con la llegada de los coches autónomos, más seguros y sostenibles, eliminando errores humanos. La realidad virtual se integrará a la realidad aumentada para componer la realidad combinada, una inmersión para varios usos, no sólo entretenimiento. Este nuevo escenario plantea para el futuro redes más rápidas, eficientes e inteligentes. Así, veremos la robustez de las soluciones 5G que abarcan desde dispositivos hasta las redes y, por supuesto, la nube. El enfoque colaborativo de la industria está orientado acelerar iniciativas de desarrollo, despliegue y monetización de nuevos servicios e infraestructura, sentando las bases para la entrega de recursos más avanzados.



Si el 2016 fue un año de grandes avances para Intel y el sector de tecnología de la información, el 2017 y los próximos años avanzarán aún más. Por otro lado, América Latina ha sido una fuerza motora de cambios significativos en la industria, dirigiendo el camino a la nueva era de la computación integrada que revolucionará la tecnología. Por ello, es necesario seguir esta evolución en la dirección del mundo conectado e inteligente. Un esfuerzo conjunto entre las iniciativas públicas y privadas será crucial para lograr esta convergencia. La evolución del ecosistema tecnológico que tenemos en la región es un paso esencial que depende, entre otros elementos, de inversiones para mejorar la cobertura y la calidad de la red 4G. La preparación para la llegada de la tecnología de 5G es imperativa, así como la necesidad de que cada vez más personas y empresas tengan disponibles sistemas de almacenamiento confiables y accesibles.



Juan Carlos Garcés

Gerente de Ventas para Latinoamérica de Intel