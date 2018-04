Productores rurales vs. ofertas candidatos

Hoy es importante hacer un ejercicio sobre los temas que más afectan a los productores y enfrentarlos a las propuestas que tienen los candidatos a la presidencia de la República.



Sobresale la seguridad que involucra la paz, así como la de las personas y bienes. En este sentido, hay diferentes aproximaciones, pero son más contundentes Vargas y Duque. Todos coinciden en continuar diálogos con el Eln si hay muestras claras de voluntad. Sin embargo, el recrudecimiento de extorsiones, abigeato y robos no son tratados de forma específica por ningún candidato.

Aunque hay avances sobre la seguridad jurídica de la propiedad, aún no es clara la situación que permita inversiones importantes. En este sentido, tanto Duque como Vargas y De la Calle son contundentes en protección a la propiedad privada.



Mientras Fajardo no opina, Petro plantea la democratización de la propiedad al aumentar el impuesto predial para darle dinamismo al mercado de tierras. Ninguno habla de la seguridad jurídica a la inversión, mientras no exista una claridad sobre la permanencia en el tiempo de las condiciones iniciales de la inversión, los inversionistas estarán alejados del campo colombiano.



Se aspira a que la propiedad sea socialmente justa y a su vez productiva, tal vez el único candidato que enfatiza la inequidad que existe sobre la propiedad es Petro y afirma que no se expropiará, pero sí afectará latifundios de más de 1.000 hectáreas y compensará con títulos de deuda pública para entregarla a campesinos sin tierra. De la Calle habla sobre la reforma rural integral, que incluye todo el espectro social, de tierras y productivo. Los otros candidatos se muestran temerosos de abordar estos temas.



Vargas es tal vez el único que plantea la situación de la mujer rural y la necesidad de ofrecerle oportunidades. En lo referente a los bienes públicos, Vargas se compromete con vías, agua potable, alcantarillado y educación. Para Fajardo, su gran bandera es la educación y la investigación, y el sector rural está incluido.



Duque plantea que la investigación, desarrollo e innovación tendrán un financiamiento equivalente al 1,5 por ciento del PIB. Además, habla de que el 50 por ciento del presupuesto para el sector será en bienes públicos.



Es importante diversificar e incrementar las exportaciones, para esto se requiere mejorar la competitividad en toda la cadena de valor. Si bien ningún candidato habla de competitividad, Vargas plantea un plan decenal de exportaciones y Duque propone el fortalecimiento de los mercados internacionales. Por su parte, Petro plantea sustituir exportaciones de petróleo con aguacate, pero hay que entender que lo que dice es que la agricultura puede, eventualmente, sustituir las exportaciones de hidrocarburos.



Es de justicia social integrar los pequeños productores a los grandes desarrollos agropecuarios. Tanto Duque como Vargas plantean esa propuesta. En la reforma rural integral considerada por De la Calle está esa integración. Para la producción, la disponibilidad de crédito es muy importante, mientras Duque plantea que incentivará el crédito que aumente la productividad, Vargas doblará la cifra de crédito para el sector.



Finalmente, el espacio no permite ampliar el tema y queda mucho por fuera. Vale la pena resaltar que tanto el programa de De la Calle como el de Fajardo y, en parte, el de Petro no tienen una propuesta concreta para el sector agropecuario como sí la tienen Duque y Vargas.