Institucionalidad y economía digital

Colombia, desde el año 2000, al formular la primera Agenda de Conectividad, sentó las bases para definir una visión integrada del ecosistema digital y se ha venido avanzado en este proceso, hasta culminar en el actual gobierno con la creación de una Estrategia para la Economía Digital, que busca acelerar la transformación digital del aparato productivo y creativo del país. Pero era demasiado vertical ya que se centraba en el sector de las TIC y no permeaba a la totalidad de la economía.

Existían limitaciones operativas, falta de canales de coordinación y limitada capacidad de control de programas transversales. Para avanzar en este complejo camino recomendamos definir una visión de futuro que comprenda la masa crítica de tareas a realizar, la institucionalidad necesaria para construir una sólida alianza público-privada y los factores claves habilitantes para avanzar en su implementación, evaluación y monitoreo.



Para llenar el vacío institucional, el Ministerio de las TIC creo el Viceministerio de la Economía Digital y definió las tareas que realizará en siete frentes: Gobierno Digital, industria TI y contenidos digitales (que es básicamente ‘economía naranja’), emprendimiento digital, transformación digital de sectores productivos y apropiación y promoción de habilidades digitales.



Igualmente, para avanzar en el proceso de coordinación con los demás sectores y adelantar políticas públicas de carácter transversal, se creó la Comisión Intersectorial para el Desarrollo de la Economía Digital (CIDED) en la que estarán algunos ministerios con el fin de buscar una coordinación, orientación, articulación y seguimiento de la ejecución de funciones y servicios públicos relacionados con las actividades económicas y sociales que son habilitadas por las TIC.



Aunque hay que reconocer que estas medidas presentan un avance en la dirección correcta, surge la duda acerca de si el Viceministerio de la Economía Digital, al tratar temas transversales propios de la Cuarta Revolución Industrial, como son los aspectos relacionados con la competitividad, conectividad y capacitación, debería ser más bien un departamento administrativo dependiente directamente de la Presidencia de la República. Igualmente, al examinar el decreto que crea la CIDED se observa que su foco se centra en la resolución de conflictos entre las nuevas aplicaciones (Uber, Airbnb o el famoso Blockchain) con las regulaciones o industrias tradicionales, y no en los aspectos relacionados con los ecosistemas digitales en general.



Esta visión limitada de las funciones de la comisión hace que la participación de los ministerios no sea igual, sino que unos tienen el carácter de miembros ordinarios y otros de extraordinarios. Esta pérdida de foco hace, por ejemplo, que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es un actor principal, simplemente se le dé el carácter de miembro extraordinario.



Con todo lo anterior, estas reformas no son suficientes y valdría la pena que el tema de la economía digital se integrara al Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI) donde participan en pie de igualdad las entidades del Estado responsables de la política y de la acción en temas relacionados con la política competitividad, productividad e innovación. El asunto de la reorganización institucional de Estado debe ser una de las prioridades del próximo gobierno.