Valorar más al ser

Iniciamos nuestro análisis sobre tendencias para el 2018, con relación a los negocios y en especial a lo que atañe al recurso humano. Si bien, ya las revistas de negocios empiezan a realizar sus proyecciones, hemos decidido tener una visón personal, teniendo en cuenta nuestro caminar con las empresas y a las lecturas de varias horas sobre la gestión de las personas.

Creemos que el 2017 fue el Tipping Point de Gladwell para el capital humano, si se considera que finalmente las empresas se dieron cuenta de que este es el mayor recurso, el de más valor, y que el modelo de negocio pasó de ser un B2C (business to client) a B2P (business to person), donde los empleados son la clave para lograr los resultados de la compañía.



La digitalización, contrariamente a lo que se creía, ha humanizado más la gestión del recurso humano; hoy se habla del propósito y el trascender de las compañías, más que de una visión de corto plazo: del ser para el hacer.



El próximo año exigirá más a las organizaciones con relación al capital humano:

1. Empresas más comprometidas en tener un objetivo mayor, una visión que trascienda y que deje huella.



2. Empresas más tecnológicas, más analíticas, con herramientas de IOT e inteligencia artificial en sus procesos y búsqueda del talento en las redes sociales y en la web.



3. Empresas menos formales y más abiertas a trabajar con empleados ‘temporales’ y de tiempo parcial –yo los llamo ‘uberizados’, al trabajar, por horas en varios empleos, desde sus casas conectados por medio de plataformas tecnológicas. El compromiso no tiene relación con el tiempo que se pasa en la oficina.



4. Se acabaron las oficinas y los relojes que marcan las horas de entrada y salida. Hoy, se trabaja de forma virtualmente, con información en la nube.



5. En el 2018, la gamificación ya no será de pocos actores. La idea de utilizar técnicas de juego en ambientes de no de juego es una tendencia que se incrementará en el mundo empresarial. Desde la contratación, un assessment, hasta la solución de problemas podrá resolverse con la gamificación. Jugando conocemos a las personas, más que en un ambiente de reunión. Según Gardner, esta será una de las mayores tendencias estratégicas que usarán las empresas para su crecimiento.



Si bien estas tendencias son importantes y comunes, lo fundamental será la transformación de las compañías, sustentada en los valores del individuo y su conexión con la corporación .



Los líderes de este siglo debemos trabajar para lograr que los empleados generen valor en la sociedad, viviendo en coherencia con un propósito de vida, ojalá alineado con la organización. Debemos lograr movilizar a los empleados hacia una cultura y una sociedad más sostenible, en la cual se valora más al ser para el hacer.