Equidad de género en el mundo laboral

El trabajo profesional de la mujer a través de la historia ha ido evolucionando lentamente y abrirse camino en el mundo empresarial no ha sido tarea fácil, en especial si hablamos del logro en cargos de dirección.



El estudio reciente sobre ‘Mujeres en el lugar de trabajo’, presentado por McKinsey, en septiembre del 2016, hace una afirmación preocupante: el 75 por ciento de los CEO, o presidentes de empresas, incluyen la igualdad de género entre las diez primeras prioridades en sus negocios, sin embargo, los resultados en relación con este tema en las grandes compañías no están cambiando.



El informe presentado inicia con una frase muy preocupante: “en América corporativa, las mujeres se quedan atrás temprano y continúan perdiendo terreno en cada paso”.

Señala el mismo estudio que las mujeres tienen menos probabilidades de ser promovidas a cargos de gerencia, e igualmente de ser contratadas o empleadas para posiciones superiores. Como consecuencia, cuanto más alto se mira en la estructura de las compañías, menos mujeres se ven.



Según los principales hallazgos basados en datos de más de 34.000 hombres y mujeres, pertenecientes a cientos de compañías, las razones predominantes para esta situación están relacionadas con una menor representación de la mujer en las líneas de sucesión, los hombres son promovidos a una tasa 30 por ciento superior a las mujeres en los primeros pasos de sus carreras y las mujeres tienden a permanecer cinco o más años en el mismo rol, mayor tiempo, en comparación con los hombres.



Otro hallazgo relevante está relacionado con el hecho de que las mujeres reciben menos retroalimentación informal que los hombres, pese a que la solicitan, y tienen menos acceso a patrocinadores de nivel superior. Por ello, las mujeres piensan más frecuentemente que su género les hará más difícil obtener una promoción, un ascenso o la oportunidad de avanzar.



De acuerdo con el estudio, las mujeres tienen menos participación en las diferentes escalas de las organizaciones: al primer nivel es de 19 por ciento, en vicepresidencia senior, 24 por ciento, y de vicepresidencia, 29 por ciento; al nivel de directores, 33 por ciento, y en las posiciones de gerencia 39 por ciento.



El reporte sugiere que no hay un compromiso de la alta dirección para hacer un ambiente de trabajo más inclusivo, a pesar de que se predique sobre el tema; los mismos empleados sienten que no hay progresos hacia una equidad de género, y aunque más del 70 por ciento de las empresas dicen estar comprometidas con la diversidad, los trabajadores no ven a los líderes actuar responsablemente para lograr resultados.



La tarea por desarrollar es pues larga y difícil, y empieza por un cambio en la mentalidad empresarial y especialmente en las personas a cargo de la definición de políticas y de dirección. No se trata simplemente de concebir estrategias para facilitar las condiciones de trabajo de las mujeres frente a su rol de madres, sino de una comprensión amplia de igualdad. El trato en el lugar de trabajo debe dar las mismas oportunidades a hombres y mujeres, e incluso ir más allá, entender que las condiciones de trabajo permitan a unos y otros el manejo de su tiempo de sus esquemas de trabajo, de sus responsabilidades indistintamente de su género, todo esto requiere reorientar las políticas de las compañías.



Muchos estudios, que en otro momento citaré, muestran cómo la inclusión de mujeres en cargos directivos trae resultados positivos en varios aspectos a las empresas.

Aprovechar mejor el talento humano a través de la mayor inclusión es, pues, una oportunidad.



María Sol Navia

Exministra de Trabajo

msol.navia@gmail.com