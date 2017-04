Peajes costosos y desiguales

La dicha de las vacaciones de Semana Santa se les acabó a los viajeros que, el Domingo de Pascua, regresaron en carro a sus hogares. La pesadilla de la entrada a las ciudades es el puntillazo final a una lenta travesía que, pese a contar con unos cuantos kilómetros más de dobles calzadas, cada vez es más difícil por el aumento de vehículos en circulación y los incrementos en los peajes; además la proliferación de motos en las carreteras ha incrementado los accidentes.



Uno de los aspectos que más resiente quien viaja por las carreteras del país es la cantidad y el costo de los peajes que tiene que pagar, que le cuestan incluso más que la gasolina que usa en el viaje. En la actualidad hay en Colombia 137 peajes, de los cuales 117 están en vías concesionadas por la ANI y el resto a cargo del Invías. Por departamentos, el que más casetas de peaje tiene es Cundinamarca, con 20, seguido por Antioquia, con 13, y el Valle, con 11.



En la página web de El Tiempo se encuentra la información sobre el costo de los peajes en las principales rutas del país. Por ejemplo, para ir de Bogotá a Cartagena, vía Barranquilla, se recorren 1.003 km y se debe pagar $158.700 en peajes en 18 casetas. Desde Bogotá a Medellín son 414 km y 6 casetas, se paga $59.400; hasta Cali son 10 casetas en 410 km y un costo de $161.500, y hasta Bucaramanga 394 km, pagando $54.300 en 7 casetas.



Los peajes más caros son los de Bogotá a Villavicencio, pues en solo 95 km. de recorrido se pagan tres peajes por un total de $36.100. De acuerdo a esta información, sorprenden las diferencias de costo por kilómetro recorrido, ya que desde Bogotá hasta Villavicencio son $380, a Cali $345, a Medellín $143 y, el más barato a Bucaramanga, $138

El pago por peajes es un mal necesario en todas las latitudes. Dadas las enormes inversiones requeridas para construir nuevas carreteras y darles adecuado mantenimiento a las actuales, los recursos provenientes de los impuestos son insuficientes y los gobiernos deben recurrir a los peajes, que son un impuesto adicional por el uso de las vías. Si bien esto sucede en todas partes, la situación en Colombia es peor, pues tenemos unos de los peajes más costosos de Latinoamérica con una red vial muy inferior. Además, en muchos países, como México que fue el primero en usar el sistema de concesiones viales, debe existir una vía alterna sin peajes, de manera que el conductor tenga la posibilidad de elegir. En Colombia no existe esa alternativa.



Con el plan de vías 4G se va a incrementar el costo de transitar por las vías del país, debido a que la financiación que van a dar los concesionarios privados para la construcción se pagará en el futuro con el dinero recaudado en nuevos peajes; se proyecta que en las nuevas vías se instalarán otras 50 casetas de peaje, con el agravante de que si el tráfico es inferior al proyectado y la plata no alcanza, se ampliarán los plazos de la concesión o el presupuesto público cubrirá los faltantes.



Coletilla: ¿cuál es la razón para que las motos no paguen peajes si transitan casi tantas como los carros, congestionan las vías y aumentan la accidentalidad? Si pagaran, se podría reducir el costo de los demás vehículos.