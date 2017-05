Los hechos alternativos de Trump

Cualquier persona que se informe acerca de la política de Estados Unidos a través de los periódicos y medios internacionales, ha visto abundantes noticias que llevan a la conclusión de que los 100 primeros días de la presidencia de Trump han sido caóticos, plagados de errores y contradicciones, que son enormes las mentiras que se propagan desde la Casa Blanca y que el presidente no ha cumplido sus promesas de campaña.



Unos cuantos ejemplos de las mentiras de Trump: que el número de personas en su inauguración fue el más grande de la historia; Obama hizo chuzar sus teléfonos; hubo fraude electoral por millones de votos de inmigrantes ilegales, o que su campaña no tuvo relaciones con los espías rusos. El más reciente y grave de todos, el despido del director del FBI por ser incompetente, cuando la razón real era que estaba investigando sus relaciones con los rusos.



Cuando fotos, videos y estadísticas han demostrado la falsedad de las afirmaciones del presidente y sus voceros, la respuesta no ha sido aceptar el error, sino afirmar que ellos tienen “hechos alternativos”, y que se mantienen en sus opiniones.



En cuanto a sus promesas de campaña, en particular la de proteger y ayudar a los trabajadores blancos perjudicados por los inmigrantes, China y el libre comercio, la verdad es que la orientación de su gobierno es mucho más pro-ricos en contra de los intereses de los trabajadores. Una ley de salud, para reemplazar el Obamacare, que dejará sin protección a 24 millones de los más pobres; una reforma tributaria para reducir los impuestos del 1 por ciento más rico, incluyéndose a él mismo.



Y están los conflictos de interés y escándalos éticos por promover sus negocios y los de sus hijos desde la Casa Blanca, o permitir que sus hijas y yernos aprovechen sus nexos familiares para hacer negocios con inversionistas extranjeros. Eso sí, hasta ahora ninguno ha promovido una zona franca.



Sin embargo, a pesar de toda la evidencia presentada y de los hechos incuestionables publicados en los medios, la popularidad de Trump sigue intacta, solo ha perdido unos cuantos puntos en las encuestas de opinión, e incluso algunas indican que si las elecciones se repitieran hoy, Trump no solo las ganaría sino que conseguiría más votos.

¿Cómo explicar que los hechos y las percepciones vayan en direcciones tan diferentes?

La explicación superficial es que los grandes medios han perdido influencia en la opinión pública, pero hay razones más de fondo que son motivo de análisis entre politólogos y sicólogos. Una, que la fe y las creencias no se cuestionan con hechos que las contradicen, y dos, que la repetición de mentiras las convierte en verdades, porque el gran enemigo de la verdad no es la ignorancia, sino la ilusión de tener la verdad.



Son fenómenos antiguos, pero en la era de la posverdad se han vuelto más relevantes y por eso los partidarios de Trump prefieren creer lo que se repite muchas veces en los tweets y no los análisis y reportajes de los medios tradicionales.



Adenda: se cumplen 20 años de impunidad por el atroz asesinato de Mario Calderón y su esposa Elsa, líderes ambientalistas y defensores de derechos humanos. Fueron ellos parte de los miles de caídos dentro el plan sistemático y generalizado de los paramilitares y la extrema derecha contra la población civil. Por eso, la Fiscalía acaba de declararlo crimen de lesa humanidad y se mantiene la esperanza de que haya justicia, pues no prescribirán.