10 años de investigación económica

Se ha destacado la gestión de José Darío Uribe al frente del Banco de la República por su excelencia y autonomía responsable para una macroeconomía confiable en el largo plazo. Pero muchos no conocen que, a su vez, conformó una masa crítica de investigación en temas amplios del desarrollo económico general, más allá de los asuntos misionales del Banco. En esa perspectiva, definió grupos en las sedes regionales.



Uno de los más destacados, el de Medellín, cumplió 10 años de trabajo ininterrumpido, teniendo como foco la economía política de las intervenciones sociales. Hugo López Castaño, dada su trayectoria académica, dirigió el equipo en temas tan importantes como el mercado laboral, la protección social, la economía del crimen, la calidad de vida y la pobreza, y los servicios públicos domiciliarios. Esta columna hace un reconocimiento al grupo y a los doctores Uribe y López, no solo por el rigor de los trabajos, sino por su gran contribución a la política pública en dichos campos. Algunas referencias sobre la importancia de estas investigaciones pueden ser consultadas en www.banrep.gov.co

En los estudios sobre economía laboral, se muestra que, desde que hay cifras sobre dicho mercado (1984), existe un sesgo creciente por el empleo moderno contra el empleo no calificado, que profundiza la desigualdad salarial e incrementa la informalidad. La calidad de la formación, y no la simple cobertura, es, entonces, la variable fundamental de equidad y de acceso al mercado laboral. En cuanto a la calidad del empleo, las cifras son preocupantes: apenas el 30 por ciento del mismo sería de buena calidad. Y si hablamos de la relación entre formación y pensiones, los resultados son poco alentadores: de las personas que no tienen educación superior y que hoy cotizan en prima media, solo 1,4 por ciento se pensionarán, y únicamente el 1,6 por ciento en régimen de prima individual.



En embarazo adolescente, un resultado interesante de sus investigaciones es que los pares con quienes se relacionan los adolescentes tienen un efecto importante en la decisión de ser mamá. Por ejemplo: por cada año que el grupo de pares del adolescente decida postergar la maternidad, la adolescente en cuestión puede postergar la suya hasta 0.7 años. Las mujeres con algún tipo de educación terciaria postergan hasta 3 años la decisión de no tener hijos.



También están los resultados de las investigaciones sobre los efectos del crimen en la valorización de la vivienda, los factores que determinan la probabilidad de que los adolescentes se conviertan en criminales y las políticas contra el crimen. Igualmente, son dignos de consultar las estrategias de subsidios a la demanda educativa con relación a la oferta, los factores determinantes de la calidad de la educación, el Sisbén, como mecanismo de focalización frente a la pobreza, y el subsidio a los servicios públicos domiciliarios, entre otros. ¡Una agenda bien nutrida e importante!



Estas breves referencias son simplemente invitaciones para que los lectores las consulten por su carácter de análisis, basado en evidencia y con grandes implicaciones en el buen diseño de políticas públicas.



Rafael Aubad

Presidente de Proantioquia