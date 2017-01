Decepción y maltrato a los fans de Laura Pausini

Los fans de Laura Pausini en Colombia y los países cercanos estaban felices de poder asistir a uno de sus conciertos ya que hacía muchos años no se presentaba en Colombia. Daniel Tobar, aunque no es propiamente fan de esta cantante, sabía que Cristina, su futura esposa, lo era y quiso darle la sorpresa comprándole en junio de 2016 las boletas para el promocionado concierto en Medellín, aprovecho para invitar a su hermana y el novio quienes también querían verla en persona y canceló a Tuticket.com $380.000.

Jeimar Cueto vive en Barranquilla y es miembro del Club de Fans de Laura Pausini, también hizo lo mismo y el 17 de agosto viajaba de “La Arenosa” hacia Medellín cuando se enteró de la cancelación del concierto.



Los miembros del Club de Fans de Laura Pausini habían escrito a la artista demostrándole la felicidad por su venida a Colombia, le habían enviado fotos con pancartas alusivas a su alegría y tan pronto se enteraron de que no habría concierto, le escribieron para conocer las causas de la cancelación pensando que era ella quien había suspendido la presentación, pero se encontraron con la respuesta contundente de Laura en la cual les manifestó su tristeza pero adujo, incumplimiento de las cláusulas del Contrato como la única razón y para comprobarlo, les informó que esta Gira había sido una de las más extensas que había realizado y lamentaba que el promotor en Colombia hubiera incumplido con lo acordado.



Tanto Daniel como Jeimar, y todos los compradores de boletos en Colombia y el exterior, se dispusieron a solicitar el reembolso del dinero pagado dirigiéndose a Tuticket.com en búsqueda de respuestas. Los recibieron con varias condiciones que hablan a las claras de la mala intención de esta empresa con respecto a los compradores de boletos, veamos:



“Para clientes que adquirieron sus entradas con Tarjeta Debito y Efectivo: deben acercarse al punto de venta de Royal Center Bogotá los días 7 y 8 de octubre de 8 am a 1 pm y de 2 a 4 pm -las boletas habían sido compradas en los meses de junio y julio- y en Medellín, en el punto de venta de Consumo Terracina los días 14 y 15 de octubre de 12 am a 2 pm y de 3 pm a 6 pm. Deben presentar los tiquetes en perfecto estado o el instaticket impreso, únicamente se entregará el dinero al titular de la compra con documentos de identificación original a la mano. No se aceptan autorizaciones de ningún tipo.



Para clientes que adquirieron sus entradas con tarjeta de crédito VISA, Master y American Express: deben diligenciar el formato que ha sido enviado al correo electrónico indicado al momento de la compra (si no recibió el formato puede solicitarlo por correo) y entregar los tiquetes en perfecto estado en cualquier punto de venta de Tuticket.com a partir del 9 de septiembre. Recuerde indicar en el campo tipo de tarjeta si es American Express, MasterCard o VISA. Los formatos deben ser enviados por correo electrónico a atencionalcliente_colombia@tuticket.com. Formatos entregados en punto de venta no serán tenidos en cuenta. Las devoluciones a tarjetas de crédito se empezarán a realizar a partir del 18 de octubre y su entidad bancaria tendrá máximo 15 días hábiles para reflejar el pago a partir de la fecha de notificación que llegará a su correo electrónico. Se recibirán formatos hasta el 30 de septiembre a las 11:59 PM. Solicitudes recibidas después de las fechas estipuladas no serán tenidas en cuenta, así mismo, después de las fechas fijadas no se realizarán más devoluciones.



El valor a devolver corresponde al precio base del tiquete, el valor del servicio -$8.000/tiquete- no es reembolsable ya que el mismo se prestó en correctas condiciones al momento de realizar la operación de compraventa entre el cliente y Tuticket.com” (sic).

Daniel procedió a hacer el trámite para obtener el reembolso el 14 de octubre y le informaron que antes de terminar el año le sería reembolsado el valor pagado, la misma promesa le hicieron a Jeimar. Cuando se comunicó el 6 de diciembre para averiguar por su pago le dijeron que “aún no habían recibido el dinero por autorizaciones bancarias (¿?) y la fecha máxima para el desembolso sería el 26 de diciembre” (sic). La semana anterior, Daniel, revisando sus papeles en el apartamento, se encontró sorpresivamente con el documento de Tuticket.com y recordó que el valor no le había sido reembolsado según la promesa, de inmediato llamó a la empresa expendedora de las entradas y la respuesta que obtuvo era que seguían sin autorizaciones bancarias y cuando mencionó que ellos mismos habían establecido fecha límite de pago para el 26 de diciembre a lo cual le respondieron irresponsablemente que ahora ya no tienen fecha para el reembolso y que le tocará seguir esperando.



Un verdadero catálogo de despropósitos y abusos con las personas que confiaron en Tuticket.com, al momento de comprar sus entradas al concierto. Estas son algunas de las más graves que debemos resaltar:



• Todos los compradores de ciudades fuera de Bogotá y Medellín tienen que desplazarse hacia ellas a fin de conseguir llenar los trámites abusivos personalmente, lo anterior debido a que expresamente, descalifican la opción de que el comprador envíe a una persona con autorización para hacer el trámite respectivo. Es evidente la mala fe de esta empresa.



• Si el cliente pagó de contado en junio o julio sus tiquetes, debe esperar más de 90 días para llenar los trámites del reembolso y peor aún, más de 270 días para conseguirlo efectivamente.



• Parece inconcebible que, disfrutando de la liquidez de tantos fondos y aprovechando la rentabilidad que pueden obtener de ellos, el cliente deba ver afectado su reembolso por la retención de un servicio que no prestaron completo. Es decir, ellos solo expidieron el tiquete ya que el proceso completo no lo están garantizando porque aquellos clientes de otras ciudades deberán desplazarse para obtener el reembolso. Un proceso de compra tiene dos etapas en el viaje: la compra que llega hasta la caja registradora y la posventa que debe responderle al cliente por el uso de lo que compró. En este caso, Tuticket.com no está garantizando el servicio completo y, en consecuencia, no debe retener ese dinero.



Esta es la historia de un abuso por parte de esta empresa que solo busca echar clientes que confiadamente pagan sus boletos creyendo que cuando se presente algún inconveniente le será devuelto su dinero de inmediato, como lo haría quien actúa con transparencia, sin malas intenciones, manipulaciones e imposición de obligaciones que no consideran al cliente en ningún momento. La gran conclusión que les queda a los compradores es que, todo el proceso de devolución del dinero pagado a Tuticket.com solo apunta a quedarse con una importante “tajada” del recaudo.



