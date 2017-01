En el contexto actual de las organizaciones empresariales, el modelo clásico de recursos humanos, basado en la idea de que los trabajadores constituyen una categoría genérica y homogénea, está dejando de tener sentido.



La realidad de los equipos de trabajo actuales muestra un panorama más complejo personificado por trabajadores con características, necesidades y motivaciones muy dispares.



Aunque son varias las empresas que han hecho avances significativos en temas de inclusión y diversidad, sólo el 29,8 % de ellas ya ha establecido políticas en este tema, así lo señala el II Ranking de Equidad de Género de las Organizaciones, un estudio apoyado por las secretarías de la Mujer y de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá.



Abrir la visión de las compañías sobre la importancia que tiene para el crecimiento del país o contar con estas políticas, es sumamente importante. La diversidad es fundamental a la hora de construir un mejor ambiente laboral, pues representa no sólo a

los diferentes mercados sino también a la sociedad colombiana.



Promueve el desarrollo e impulsa el talento de las personas sin importar su género, raza, orientación sexual, edad o situación de discapacidad; multiplica las posibilidades de lograr un liderazgo inclusivo; fortalece el compromiso; permite obtener mejores resultados y potencia, al mismo tiempo, la calidad de vida.



A través de este tipo de acciones, muchas empresas tienen la oportunidad de cambiar vidas y construir un mejor país.



En Sodexo, por ejemplo, la diversidad y la inclusión son un imperativo que impulsa nuestra capacidad para atraer, desarrollar y retener el mejor talento, crear una plantilla comprometida y ofrecer soluciones de calidad de vida a nuestros clientes y consumidores.



Nuestro compromiso cubre todas las dimensiones de diversidad incluyendo género, raza u origen étnico, edad, personas con discapacidad y la comunidad LGBTI.



Como empresa promovemos una cultura empresarial que acepta todas las diversidades, visibles y no visibles, creamos un entorno donde los empleados “puedan ser ellos mismos”.



Del mismo modo, contratamos e incluimos personas con discapacidad y apoyamos el progreso de las mujeres que, hasta hoy, representan el 54% del personal de la compañía y, además, a través de capacitaciones específicas y oportunidades de desarrollo nos aseguramos que nuestros equipos sean tan diversos como nuestros clientes.



Según el estudio del Fondo Monetario Internacional Beneficios Macroeconómicos de la Equidad de Género, la diversidad entre los grupos de trabajo permite generar un mejor ambiente laboral y aporta diferentes puntos de vista. De la misma manera, en que marcan un punto de partida a estrategias que permitirán que la organización cumpla sus metas y objetivos.



Los resultados de una empresa son más potentes cuando la composición de la nómina no hace distinciones.



Cada persona es única, lo que convierte lo básico en esencial: escuchar, educar y sensibilizar, de esta manera habrá una experiencia enriquecedora por el compromiso y un fuerte espíritu de superación y entrega con sus equipos de trabajo.



Es aquí, cuando una cultura organizacional fuerte debe comprender las diferencias de cualquier tipo, apoyándose en programas que aseguren el bienestar de los empleados y donde se incentive un ambiente donde la comunicación sea abierta y efectiva.



Pues, en los últimos años las compañías que han encontrado el éxito se han basado en múltiples ideas y proyectos que provienen de la diversidad de su personal.



Todo esto supone un cambio en la gestión de recursos humanos donde probablemente se deberán modificar estructuras para adecuarse a la creciente diversidad de la fuerza de trabajo. Esto, a su tiempo, traerá beneficios como innovación, eficiencia y acceso a nuevas oportunidades de mercado.



Finalmente, y es algo que debemos tener claro, llegará el momento en que todo dependerá de la forma en que la compañía gestione las diferencias a través de un excelente esquema de políticas de diversidad e inclusión. Ese es el único camino hacia delante.



Juan Camilo Chaves,

Presidente Sodexo Colombia.