El camino hacia la cuarta revolución industrial sostenible

La necesidad de una operación sostenible y las innumerables metas y proyectos parecen no ser motores suficientes para disminuir la huella de carbono de las grandes empresas del mundo. La realidad actual alerta que de continuar con un uso ineficiente de recursos, las compañías seguirán contribuyendo a la brecha global de 8 millones de toneladas entre suministro y demanda de recursos naturales para el año 2030. Esto, además, se traducirá en 4,5 billones de dólares en pérdidas económicas de crecimiento en ese mismo período.



En un mundo conectado y altamente ligado a la tecnología, la transformación digital se manifiesta como una solución clave para avanzar en el campo de la sostenibilidad de las empresas de todos los tamaños y sectores. En este sentido, durante el World Economic Forum, se lanzó la Iniciativa de Transformación Digital, en la que Accenture ha consolidado su participación con la publicación de un paquete de documentos de investigación que dan cuenta de la situación de la industria respecto a la transformación digital.



En ese contexto, el fin primario de la iniciativa es dar a conocer a los líderes de todas las industrias, los beneficios de la digitalización en términos de sostenibilidad.



Estudios presentados por el WEF y Accenture, señalan que sólo en las industrias de minería y telecomunicaciones, a través del desarrollo eficiente de la transformación digital, se dejarían de emitir 480 millones de toneladas de CO2 alrededor del mundo (400 millones en el sector minero y 80 millones en telecomunicaciones). Ante ese escenario y para sacar el provecho correcto de la llamada “cuarta revolución industrial”, es fundamental que las compañías desarrollen un cambio cultural corporativo, basado en los siguientes cuatro pilares:



1. Estructurar para el cambio: La bandera de la transformación digital debe ser la innovación basada en el talento humano. Las compañías están llamadas a construir nuevos procesos y productos involucrando a sus trabajadores a través del desarrollo de sus habilidades y la potencialización e identificación de perfiles que se requerirán en el futuro.



2. Transitar sobre la autopista de datos: Un proceso de transformación digital exitoso debe ejercer un uso óptimo de la recolección masiva de datos. No se trata solo de agrupar grandes volúmenes de información, sino de hacer un análisis asertivo que les permita a las empresas conocer a sus consumidores y ofrecer experiencias personalizadas para sus clientes.



3. Adoptar y adaptarse al cambio: La Cuarta Revolución Industrial es un proceso de transformación que debe y necesita inspirar a los trabajadores de las organizaciones para conducir a la compañía en una nueva dirección. La tecnología enfocada en el talento humano logra que las personas mejoren sus hábitos de vida y optimicen su forma de trabajar.



4. Conciencia en los riesgos: El salto al mundo digital representa un cambio de paradigma, que contempla unos riesgos cuando no se ejecuta de manera adecuada.

La oportunidad para las empresas es clara y contundente. el valor estimado de la transformación digital, gracias a su potencial para elevar la productividad y el crecimiento, alcanzaría los US$ 100 billones los próximos 10 años.



Beatriz Carmona

Líder de Tecnología de Accenture para Latinoamérica