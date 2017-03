El muro de las lecciones

El mundo se encuentra sorprendido -aunque era previsible-, con las recientes decisiones ejecutivas de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.



Pero en realidad, parte de la sorpresa se basa en que está cumpliendo sus promesas de campaña, cosa que rara vez ocurre y, mucho menos, en las primeras dos semanas de mandato.

Ordenó la construcción de un muro en la frontera con México y más recientemente limitó la entrada de refugiados e inmigrantes de varios países islámicos.



Sobre la puesta en marcha del muro, le advirtió a su país vecino que lo obligará a pagar más impuestos sobre las importaciones para financiarla.



El muro del que todos hablan es una gran lección para el país azteca, así como para toda la región. Sin embargo, se convierte también en un sinnúmero de oportunidades por explotar.



Por años hemos visto a los Estados Unidos como el nicho de las mejores oportunidades para hacer negocios, todos los países buscan tener acceso vía tratados comerciales con la mayor potencia del mundo.



Pero hay una regla básica en los negocios y es no tener concentrado un porcentaje dominante de lo que se vende en un único comprador.



Es una lección que hoy se está dando para los mexicanos, pero que tiene grandes efectos en la región, pues fácil ha sido venderle a los estadounidenses por varias razones: su cercanía, poder adquisitivo y cultura de consumo.



El problema al final ha sido que nos ha limitado para entender que se puede incursionar en mercados asiáticos, árabes e inclusive africanos, brindando oportunidades de diversificación.



Es claro que nadie se esperaba lo que en la actualidad vivimos en cuanto al proteccionismo marcado por parte de quienes por historia han sido los principales promotores del libre mercado, de la apertura de las fronteras y del proteccionismo limitado.



Pero cuando estos hechos llegan, es hora de ver las oportunidades de abrirse a nuevas fronteras. Los empresarios y los mismos mercados financieros deben impulsar sus negocios hacia latitudes más cercanas como, por ejemplo, Centro América.



Para Colombia en particular es una gran oportunidad de mostrar liderazgo en la región, que actúen las buenas relaciones políticas que por años han primado con Estados Unidos y que públicamente ha señalado ser estratégico en la región.



Se puede tomar la ventaja para proveer de gran parte de los productos que tendrán impacto para su ingreso a Estados Unidos desde México.



Los líderes colombianos han tenido la experiencia de buscar nuevos mercados, sobre todo después de perder millones de dólares tras cerrarse el acceso al mercado de su vecino natural, Venezuela.



Vale resaltar que Colombia ya está ‘pescando en río revuelto’, pues indicadores de riesgo se han disparado en México, permitiendo que nuestro país sea más visible y atractivo para inversionistas internacionales a la hora de buscar papeles de deuda, tanto pública como privada y que seguramente también lo harán en las acciones de la Bolsa de Valores, convirtiendo esto en un contrapeso más para que el dólar no se dispare de nuevo, por lo menos así lo ha mostrado el inicio del año.



Camilo Silva Jaramillo

Valora Inversiones