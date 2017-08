El programa que transformará a Colombia

El programa 4G, que transformará a Colombia, avanza a paso firme, aunque ha enfrentado dificultades. Sin embargo, se ha demostrado la solidez de su estructura y crecientemente vemos el apoyo e interés de participar de jugadores internacionales: bancos, inversionistas institucionales y concesionarios. Estos reconocen en Colombia, un país que cuenta con un pipeline de proyectos real y bien estructurado.



Es el programa más ambicioso de la historia del país y el más grande de APP en carreteras de América Latina: 32 proyectos viales y una inversión cercana a 58 billones de pesos en deuda y equity. Su ejecución y desarrollo nos ha implicado al Gobierno Nacional, a los concesionarios, a los bancos e inversionistas una curva de aprendizaje y una gran transformación institucional.



Hasta el momento, la financiación es de 12,57 billones de pesos por parte de fuentes colombianas y extranjeras: 7 bancos locales, 8 internacionales, varios inversionistas institucionales locales e internacionales a través de dos fondos de deuda y del mercado de capitales internacional, y la FDN. Hay 31 proyectos adjudicados, 23 con acreditación contractual ANI y 8 con cierre financiero, que representan cerca del 28 por ciento de las necesidades de financiación de la totalidad del programa, un resultado sin precedentes en Colombia y la región.



Los logros de esta primera fase son ampliamente reconocidos, pues tener cierres en un término tan corto es excepcional. Hoy somos líderes latinoamericanos en cierres exitosos de transacciones de Project Finance. Mientras que, en el 2014 Colombia no tenía ninguno y en carreteras Brasil era líder, con 5 cierres financieros, en el 2016 Colombia lideró 8, seguida por México, con 6 y Brasil, con 3. Esto es un gran logro, sobre todo si se tiene en cuenta el tamaño de las economías de Brasil y México, aproximadamente 6 y 4 veces más grandes que la nuestra.



No obstante lo anterior, hemos tenido, y aún enfrentamos, situaciones en las cuales el Gobierno Nacional, la ANI y la FDN estamos trabajando para superarlas.



1.Alta concentración de algunos concesionarios. Trabajamos proactivamente en promover la venta de la participación a nuevos jugadores. Hasta el momento, 9 han vendido participaciones a concesionarios locales e internacionales. Hoy, hay otros 10 proyectos en revisión.



2.Vacíos en la reglamentación de las consultas previas han implicado retrasos en la ejecución de obras. El Gobierno es consciente y avanza en el proyecto de ley que reglamenta las consultas previas para formalizar el proceso. De los 23 proyectos sin cierre financiero, 2 tienen dificultades extremas por temas ambientales y sociales, pero a la vez vemos progresos, gracias a la coordinación institucional, pues, por ejemplo, Mulaló Loboguerrero protocolizó consultas previas después de más de un año de retraso y avanza hacia solicitud de licencias ambientales.



3.La crisis de Odebretch, que afectó dos proyectos que no eran del programa 4G, tornó a los bancos locales más precavidos a la hora de tomar decisiones. Estamos trabajando para buscar una solución que permita mitigar los riesgos, con el fin de recuperar el ritmo y el entusiasmo de la banca local. El manejo diligente de las instituciones colombianas para tratar de evitar que los proyectos no se afectaran, así como para proteger a terceros, de buena fe, han sido bien recibido. Los bancos han reconocido la agilidad de actuación del Gobierno para llegar a un acuerdo inicial de liquidación voluntario, ahora el reto está en su implementación para, de esta manera, minimizar el daño, continuar con las obras y que se reconozca el pago de las obras realizadas hasta el momento.



Asimismo, estamos fortaleciendo los estándares de debida diligencia reputacional, robusteciendo la gestión de cumplimiento en la banca y del sector de infraestructura, así como la incorporación de cláusulas anticorrupción de los contratos. Continuamos trabajando en encontrar soluciones y superar los retos y limitaciones. Una de las principales labores ha sido diversificar la base de financiadores, para lo cual, en la FDN trabajamos constantemente en productos innovadores que mejoren el perfil crediticio de los proyectos, atraigan a los financiadores y permitan concretar los cierres financieros.



1.Para la necesidad de liquidez creamos la línea multipropósito, que actuó como catalizadora y logró, por primera vez en el país, movilizar al mercado de capitales internacional hacia la financiación de infraestructura. Se han concretado 4 emisiones de bonos con grado de inversión para 2 proyectos por valor de 1,9 billones de pesos.



2.Para vincular inversionistas institucionales, impulsamos la creación de los fondos de deuda especializados en infraestructura, y con nuestros aportes generamos la confianza para que los inversionistas institucionales participaran y se concretaran sus cierres. A hoy, hay tres fondos cerrados por 3,7 billones de pesos, y un cuarto en fase de fundraising.



3.Para incorporar nuevos actores, diseñamos mecanismos y productos que permitan lograr mayor participación de fuentes internacionales y nuevos actores como la alianza del Pacífico y nuevos fondos de deuda. La Línea de Fondeo en pesos genera más alternativas de financiación, al permitir vincular a más financiadores internacionales para que puedan financiar proyectos en pesos.



Hoy, el 61 por ciento de los proyectos adjudicados tienen acta de inicio de obra y reportan avances de construcción. Falta por concretar el cierre financiero de 23 proyectos por más de 30 billones de pesos. Se espera lograr alrededor de 8 a 10 cierres financieros en un rango de entre 13,6 y 16,6 billones de pesos en el 2017. Hay dificultades, pero el Gobierno Nacional, el mercado y la FDN estamos trabajando para superarlas. El compromiso de transformar a Colombia se mantiene y lo estamos logrando.



Clemente del Valle

Presidente FDN.