¿Qué determina el éxito empresarial? ¿Qué hace que una empresa crezca más rápido que otras, que tenga mayores ganancias, sea más productiva y sobreviva por más tiempo?

Muchos casos de éxito empresarial se atribuyen a la personalidad del emprendedor, usualmente las escuelas de negocios destacan la importancia de la estrategia. Otros magnifican el oportunismo, el acceso a información privilegiada y los favores del Estado.



Sin embargo, una investigación académica reciente encontró que el éxito empresarial es resultado de un esfuerzo consciente, sostenido y planeado para desarrollar excelencia operacional. Las diferencias en excelencia operacional explican las de desempeño entre compañías, y son más grandes de lo que se cree.



El estudio se trata de la Encuesta Mundial de Gestión (World Management Survey -WMS, por su sigla en inglés), realizada por académicos de las universidades de Harvard, MIT, London School of Economics y Stanford. El proyecto ha entrevistado a gerentes de planta de más de 12.000 empresas manufactureras, que tienen entre 50 y 5.000 empleados en 34 países, desarrollados y emergentes.



LA WMS



Mide lo que llamaríamos ‘hacer la tarea’ en las organizaciones. Y, ¿qué es ‘hacer la tarea’? La encuesta examina, a través de entrevistas telefónicas con los gerentes de las empresas, el nivel y la consistencia entre corto y largo plazo de los objetivos; los incentivos por desempeño y el entrenamiento de personal, y el monitoreo mediante la recolección y análisis de información del desempeño. Con estos datos se construye un indicador agregado de excelencia operacional con rango entre 1 (más bajo) y 5 (más alto).



La información reportada por los gerentes colombianos indica rezago respecto a compañías en Alemania, Japón y Estados Unidos, lo cual no debe sorprender. Sin embargo, también hay atraso respecto a compañías de otros países emergentes con ingreso per cápita similar, como Brasil y China, e incluso con las economías con la mitad del ingreso per cápita de Colombia, como India o Nigeria. Igualmente, es notable que en Colombia no existan empresas con un indicador valorado por encima de 4, como si las hay en Brasil, China, India y Nigeria.



Las multinacionales localizadas en el país no logran los niveles de excelencia operacional que registran sus filiales en otros países. Y, excepto India, Colombia es la nación en la que existen más empresas con el valor más bajo, 1. En otra dimensión, la WMS también mide la percepción de los gerentes sobre su nivel de excelencia operacional; en el país hay evidencia de alta sobreestimación del desempeño. Es decir, se cree que se están haciendo bien las cosas y que no es necesario mejorar.



Estas mediciones del desempeño operacional preocupan porque se trata de una variable que explica cerca de un tercio de las diferencias en el crecimiento de las ventas, las ganancias, la productividad y la longevidad de las compañías.



¿Qué acciones pueden desarrollar los gerentes para mejorar su excelencia operacional?

Actualmente, la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes se encuentra desarrollando la encuesta para Colombia. Si su planta es invitada a participar, recibirá al terminar el sondeo la comparación detallada de su empresa con otras colombianas y extranjeras, información clave para desarrollar esta reflexión.



Una acción de largo plazo es embarcarse en proyectos de innovación tecnológica en nuevos productos, particularmente para las firmas que elaboran productos para consumo intermedio o productos corporativos. Los nuevos productos implican colaborar con otras compañías y realizar pruebas en sus plantas, las cuales generan espacios para intercambiar información y aprender.



Las innovaciones de productos permiten llamar la atención de potenciales inversionistas extranjeros; son ellos quienes pueden facilitar el acceso a las empresas con excelencia operacional que aparentemente escasea en Colombia. La experiencia de varias pymes confirma los beneficios en excelencia operativa y en atracción de capital extranjero que tiene la innovación de productos.



En resumen, los gerentes colombianos deberían enfrentar el reto de ‘hacer la tarea’ de la gestión y la excelencia operacional, pues es un reto más exigente y productivo de lo que parece.



Xavier Durán

En colaboración con Rodrigo Taborda.

Profesores de la Facultad de Administración, Universidad de los Andes