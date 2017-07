Colombia está abriendo puertas

Colombia ha hecho grandes avances para fortalecer su relación comercial con Europa y Estados Unidos, lo que ha redundado en beneficios para importantes sectores de nuestra economía. El actual Gobierno le ha apostado a promover la exploración de nuevos mercados y generar oportunidades de negocio en lugares que antes eran prácticamente inaccesibles para los productos del país. Concretamente, ha puesto sus ojos en Asia, un continente donde la situación de algunos países se asemejaba a la del nuestro y han dado un gran salto para convertirse en naciones desarrolladas.



Es evidente que el Gobierno viene haciendo un esfuerzo para diversificar mercados y los 16 acuerdos comerciales con los que contamos hoy, así lo demuestran. Uno de ellos, el TLC con Corea del Sur, que cumple un año de vigencia, nos está abriendo las puertas de un mercado sobre el que el mundo tiene hoy puestos sus ojos. Comenzamos ya a tender puentes para intercambiar conocimiento con uno de los milagros económicos de la segunda mitad del Siglo XX. Corea del Sur sufrió una guerra, la cual derivó en la separación de su vecino, Corea del Norte. En esa confrontación, nuestro país prestó apoyo militar a través del Batallón Colombia. En ese entonces, la economía coreana estaba basada en el agro, y prácticamente funcionaba mediante un sistema feudal. Los surcoreanos asumieron el reto del posconflicto y los resultados hoy saltan a la vista. No en vano es la cuna de compañías como Samsung y Hyundai, entre muchas otras.



El caso surcoreano es un espejo en el que Colombia se debe mirar, sobre todo ahora que es apremiante enfrentar los desafíos de la terminación del conflicto. Dos países con semejanzas en su historia y con viejos lazos de amistad. Ese tratado, en vigencia desde el 15 de julio 2016, les ha permitido a los empresarios nacionales comenzar a cristalizar una de las necesidades de muestra exportaciones, abrir nuevos mercados. Las cifras alcanzadas, sin duda, son alentadoras. Entre enero y mayo de 2017, las exportaciones totales de Colombia a Corea del Sur aumentaron 87,4 por ciento con relación al mismo periodo del año inmediatamente anterior. Entre enero y mayo de 2017, las exportaciones no minero-energéticas crecieron 15,2 por ciento, al compararlas con los mismos meses del 2016. Además, el año pasado, 137 empresas colombianas exportaron a Corea del Sur productos no minero-energéticos por montos superiores a 10.000 dólares, mientras que a mayo del 2017, 122 empresas han hecho lo propio.



Los surcoreanos demandan nuestros productos, tienen un PIB per cápita que es casi tres veces el colombiano, y gracias al TLC gozamos de acceso preferencial. Por eso, debemos diversificar la oferta, ejecutar ideas innovadoras y proveer productos con el valor agregado necesario para que sean atractivos en ese mercado.



No dejemos pasar esta inigualable ocasión e inundemos a Corea del Sur de productos colombianos. Desde ProColombia estamos listos para ayudar a nuestros empresarios a alcanzar juntos esa meta. Estrechar lazos con el otrora lejano continente abre un abanico inagotable de oportunidades para los exportadores interesados en penetrar ese gigantesco mercado. ¡Invito a los empresarios colombianos a aprovecharlas!



Felipe Jaramillo

Presidente de ProColombia