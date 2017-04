Gemba The Human, un programa de primer nivel

En el actual escenario global, donde el mundo debe subsistir con escasos recursos, un incremento constante en los precios de los commodities, búsqueda permanente de energías alternativas, recesiones económicas -en las que los supuestos de la economía de mercado son cuestionados- y en donde las políticas monetarias ortodoxas dejan de tener impacto, surge un nuevo pensamiento y un nuevo lenguaje del management. Es a través de este, que los ejecutivos y emprendedores aprenden a defenderse inteligentemente en las economías desarrolladas y las economías emergentes, y es allí donde la formación, no solo académica sino integral, juega un papel muy importante en su desempeño.



En este escenario surge la necesidad de un programa como Gemba The Human, dirigido a una nueva generación de directivos; jugadores innovadores que cambien las reglas establecidas por los otros protagonistas, que transiten entre el mundo desarrollado y el emergente, creando escenarios en donde el desequilibrio no es un evento aleatorio, sino el estado natural.



Para esto, Prime Business School de la Universidad Sergio Arboleda, ESAN Graduate School of Business y Deusto Business School sellaron una alianza sin precedentes con el fin de poner en marcha un programa para visionarios, que en la actualidad ejercen cargos de alta dirección en Iberoamérica.



El objetivo intelectual es llevarlos por el mundo, en una aventura por tres continentes, para vivir una experiencia en la academia y la empresa, que les permita comprender el presente corporativo y definir los nuevos horizontes de las organizaciones. Este será un recorrido por diferentes ciudades de Estados Unidos, España, Singapur, Perú y Colombia, en el que se pondrá la teoría al servicio de la práctica para romper los viejos paradigmas.



Gemba The Human hace parte de la nueva realidad y de la integridad de los seres humanos, entendiendo que existen tres dimensiones importantes para el desarrollo de cualquier organización o actividad en la vida: Inteligencia Emocional, Inteligencia Relacional y Personalidad. Estos son los tres ejes sobre los cuales está construido este programa.



Se hará énfasis en habilidades blandas (soft skills), las cuales, en pleno siglo XXI, hacen la diferencia entre seres integrales y personas que únicamente tienen una visión pragmática para el futuro de la humanidad. El Gemba está diseñado para brindar conceptos que contribuyan al liderazgo de los participantes y que aporten a un desarrollo integral para las empresas y clientes, que constituyen el mercado actual del cual ellos hacen parte.



Gracias a conceptos como self-awareness y social-awareness, el participante entenderá la necesidad de asumir la vida con una actitud retadora y disruptiva y, de esta manera, le ayudará a construir un ADN único empresarial, que refleje y potencie las habilidades de cada uno de los CEO’s para producir nuevos desafíos, a través de las humanidades y de los nuevos factores que imprime la Inteligencia Emocional.



Gemba The Human es un programa único en el que interaccionan las diferentes realidades del mundo desarrollado y del dinámico mundo emergente, concebido para empresarios y ejecutivos experimentados, responsables directos de provocar el crecimiento de sus negocios, que garantiza una sólida formación conceptual con enfoque práctico, flexible e innovador.



Gemba The Human es el único en el mundo con este factor diferencial que ofrece a sus estudiantes un triple grado: dos grados de las economías y universidades dinámicas e innovadoras de la región -Universidad Sergio Arboleda (Colombia) y la Universidad ESAN (Perú)- y un título europeo/español de una universidad reconocida que, por lo demás, está situada en la región más industrializada, de mayor tecnología, y de mayor calidad de vida de España: Deusto Business School, del País Vasco.



Gemba The Human es un programa que ofrecerá aplicabilidad de las experiencias aprendidas en cada módulo a empresas del mundo de hoy. Se trata de una completa experiencia global que ofrece a sus participantes una sólida formación académica desde lo teórico y práctico, que se desarrolla en locaciones internacionales, con profesores de diversas partes del mundo y cuyos participantes provienen de diferentes países (global faculty, global students, global locations).



Los módulos que enmarcan esta experiencia académica son: Being, Metrics, Sensemaking, D, Orquestration, Asiasphere, Arquetypes, Global Leaders y Kompetitiveness. En estos se impartirá una metodología formativa e innovadora, con la participación de profesores de alto perfil internacional, que se distinguen por su amplia experiencia tanto a nivel académico como empresarial.



Esta es la apuesta por lo singular, por el nuevo milenio, por una sociedad que propone nuevos retos y que solo los más preparados podrán asumir.



Ignacio Gaitán Villegas,

decano Ejecutivo Prime Business School

Universidad Sergio Arboleda