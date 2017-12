Ministerios, ¡a ponerse de acuerdo!

No es un secreto, la tecnología nos ha cambiado la vida. En los últimos años, el mundo ha tenido la oportunidad de ver cómo las plataformas digitales han generado más oportunidades y mejores opciones para el consumidor. Las empresas han transformado sus estrategias comerciales, los usuarios se sienten más informados, la economía se ha visto positivamente impactada. Entonces, ¿por qué a algunos actores gubernamentales parece no gustarles?

El Ministerio de Transporte ha manifestado explícitamente que no está muy conforme con las aplicaciones del sector. En resumen, ha dicho que el servicio que prestan es ilegal, que las debe habilitar una autoridad competente, que su reglamentación le corresponde al Congreso, en fin. Todavía no hay nada definido y, mientras tanto, estas herramientas siguen en el limbo.



Pero es bastante curioso, porque otras entidades han demostrado su total apoyo. MinTIC, por ejemplo, dice que estas aplicaciones son legales, que son una oportunidad para innovar, que no es posible bloquearlas, que el país necesita desarrollo tecnológico y digital. Y si nos fijamos, tiene bastante sentido. ¿Qué mensaje le estamos dejando a los emprendedores del país?



La Superintendencia de Industria y Comercio, por su parte, también ha optado por incorporar la tecnología en sus procesos. Creó, por ejemplo, la plataforma ‘SIC Facilita’ que permite, desde un teléfono inteligente o computador, poner en contacto a consumidores y proveedores para alcanzar acuerdos sobre ciertas reclamaciones. Esta, sin duda, es otra demostración de que las aplicaciones están para solucionarnos la vida.



Entonces, es el momento de dejar las reglas claras y que los ministerios se pongan de acuerdo. Como actores del sector que sufrimos las divergencias de la política pública, agradeceríamos que el Estado actúe articuladamente, pues este tipo de disparidades desincentivan la innovación y el desarrollo en el país.



Es más que evidente que la transformación de los negocios de lo físico a lo digital es algo benéfico e inevitable tanto para el sector de la movilidad, como para otros frentes de la economía. Así lo demuestran las cifras: la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico expresó que la industria en línea facturó $150.000 millones en 2015. ¿Se imaginan los ingresos que se pueden generar en 2021 o 2030?



Por esta razón, cada empresa debería determinar cómo incorporar su mercado a lo digital y así mismo trabajar de la mano con las entidades pertinentes para que puedan regular estos cambios de tal manera que impulsen el desarrollo y no se asfixie con la sobrerregulación y la dicotomía.



Como expertos en el tema reiteramos que tanto MinTIC, que entiende la realidad de la situación, y MinTransporte trabajen de la mano con apoyo de empresas de tecnología para posicionar al sector como un referente. Un trabajo coordinado entre ministerios podría solucionar, incluso, problemáticas sustanciales como el cupo y la evasión de impuestos. No nos quedemos atrás, Colombia NO puede quedar relegada de la economía digital. Es hora de unir fuerzas e impulsar el desarrollo del país. Ministerios, ¡a ponerse de acuerdo!



Juan Felipe Moreno

Director general de Easy Taxi Colombia