Apoyo técnico para el Congreso

A comienzos de este año, varios representantes demócratas en Estados Unidos señalaban la incompetencia de los republicanos en su manejo de las finanzas públicas. Curiosamente, muchos de sus argumentos provenían del informe del Congressional Budget Office (CBO), una agencia de carácter técnico dentro del Congreso, que ofrece información económica y que está desligada de los intereses de los partidos políticos. En Colombia cursa un proyecto de ley que busca crear la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal de la Cámara de Representantes (Oatp), que sería el equivalente de la CBO. ¿Por qué es importante este proyecto y qué implicaciones podría tener su trámite exitoso?



Al igual que su equivalente estadounidense, en Colombia el proyecto de creación de la Oatp está orientado a modernizar la toma de decisiones en materia económica, fiscal y presupuestal en el Congreso. La Oatp ofrecería herramientas para la discusión de temas que van desde el estudio del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación, hasta el seguimiento al Marco Fiscal de Mediano Plazo. De forma más general, los proyectos de ley y actos legislativos relacionados con temas económicos contarían con criterios adicionales que podrían contribuir a cualificar la discusión.



De manera similar, contar con una entidad como esta puede incidir en simplificar la información económica, dar mayor claridad en su presentación y análisis y mejorar las tareas de control político. No en vano, la mayoría de los parlamentos y congresos de los países miembros de la Ocde, y otras naciones, cuentan con oficinas similares; con esto fortalecen sus capacidades técnicas en relación con los diferentes poderes ejecutivos, situación especialmente delicada en países con un marcado presidencialismo, como es el caso nuestro.



Prueba de este cambio en la asimetría de poder, gracias a una oficina de esta naturaleza, es la incomodidad de Donald Trump con varias de las posturas mantenidas por la CBO. No obstante, y a pesar de los ataques que ha sufrido recientemente, la CBO ha gozado de excelente reputación durante las más de cuatro décadas desde su creación.



En el caso de Colombia, avanzar en la creación de la Oatp sería importante en la labor del Congreso siempre y cuando se garanticen las condiciones para que este órgano tenga un carácter técnico y las posturas partidistas en relación con el diseño de la política económica queden al margen. Es necesario crear todas las salvaguardas necesarias para que este órgano no termine respondiendo a los intereses políticos del momento. Igualmente, un mayor carácter técnico en el Congreso debe permitir un diálogo menos asimétrico entre las distintas ramas del poder, mayor pedagogía legislativa y fortalecer los procesos de rendición de cuentas.



Así, sería deseable que este proyecto de ley, que en sus inicios ha contado con un apoyo transversal a los diferentes partidos, salga adelante en los próximos meses, y con esta decisión se implemente una práctica internacional que con el tiempo ha mostrado ser muy valiosa. La rigurosidad en el diseño de la Oatp será la que permita hacer la diferencia entre un simple ejercicio de creación de burocracia y el fortalecimiento institucional que requiere la rama legislativa. Ojalá optemos por lo segundo.





Julián Arévalo

Decano, Facultad de Economía, Universidad Externado de Colombia