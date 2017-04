El reciclaje será una alternativa cada vez más interesante económicamente

Los pensadores de la Economía Circular nos alertan sobre algo que es obvio: la creciente escasez de materias primas no renovables aumentará el costo a niveles que harán del reciclaje (o migración hacia fuentes renovables) una alternativa más interesante.



Tan obvio como este pensamiento es la tendencia de mirar hacia el propio ombligo y pensar: "aquí no, mi negocio no será afectado". Yo mismo ya afirmé que la circularidad absoluta es imposible. Todavía no puedo imaginar, por ejemplo, que la tinta de un empaque sea separada y utilizada nuevamente como tinta para otro empaque.



Pero mi incapacidad de vislumbrar un mundo 100% circular no es suficiente para transformar el petróleo en un recurso infinito. En algún momento futuro, aunque sea relativamente distante, nuestra sociedad tendrá que ser capaz de circular todo aquello que sea necesario para atender a sus necesidades, con excepción de las fuentes de energías renovables, continuamente abastecidas por la naturaleza.



Hoy creo que la circularidad es una cuestión de tiempo y que podemos elegir cómo y cuándo llegar ahí. Esperar el agotamiento del último recurso no renovable no parece ser la mejor alternativa, no sólo por un tema de sustentabilidad, sino tomando en consideración aspectos puramente económicos. Mientras algunas empresas reposan sobre modelos actuales, millares de mentes brillantes ya están buscando nuevas tecnologías, modelos de negocios y formas de estimular hábitos de consumo que hagan un uso cada vez más inteligente de los recursos.



Nosotros que estamos en la industria del empaque (independientemente de cuáles sean los materiales que procesemos) formaremos parte de esa transición, tanto en los empaques que salen de nuestras fábricas como en los productos que las utilizan. Los modelos que conocemos están siendo modificados. Con tendencias como agricultura urbana, e-commerce, entregas por drones y clubes de compra golpeando a la puerta, muchas de ellas encuentran un espacio para competir, eliminando algunos desperdicios inherentes a los métodos actuales.



Creo que en las próximas décadas veremos la basura dejando de ser un problema y pasando a ser disputada ferozmente gracias a las nuevas tecnologías de revalorización cada vez más viables. Un espacio en plena ebullición tecnológica protagonizado por científicos de las mejores universidades y start-ups.



Cabe a cada uno de nosotros elegir cómo queremos participar de esta transición hacia una mayor circularidad. Mi recomendación es abordar el tema con curiosidad constructiva, cuestionando dentro de nuestras empresas y junto a nuestra cadena (proveedores y clientes) lo que podemos hacer para medir y elevar el grado de circularidad de forma creativa y económica, usando esta necesidad de la humanidad como inspiración para la innovación. Al final, ahora estamos en un momento especial de relativo confort: aunque todavía tenemos recursos, podemos elegir no utilizarlos pues no los precisamos más, que es muy diferente de no utilizarlos por no estar más disponibles o porque otro esquema productivo simplemente nos sacó del negocio.



También recomiendo valorizar lo aprendido y las pequeñas conquistas logradas a lo largo del camino. Circularidad total con las tecnologías y modelos existentes es una utopía. Pero cualquier esfuerzo en el sentido correcto es válido y hasta puede sorprendernos. En algunas industrias, la transición puede ser rápida mientras que en otras puede llevar generaciones.



Citando el pensamiento del filósofo Lao-Tsé, "una larga caminada comienza con el primer paso". Estoy seguro de que usted, que tuvo interés suficiente para leer este artículo hasta el final, ya dio el primer paso. Resta proponerle que no se deje llevar por el día a día, que planee el próximo paso, ya sea una charla sobre el tema o la aplicación del "Juego del Infinito", recientemente publicado por la ABRE. Quienes decidan protagonizar la discusión de forma abierta, sincera, despojada y responsable, como mínimo se beneficiarán con un mayor conocimiento del negocio. ¿Por qué no comenzar?.



Bruno Pereira,

Gerente de Marketing para Nuevos Negocios y Sustentabilidad de Dow para América Latina.